Dopo le difficoltà nel GP del Bahrain, anche in Arabia Saudita la Rossa ha faticato enormemente. Leclerc vuole un cambio di rotta per non vivere una stagione ai margini.

20-03-2023 09:51

Dopo due sole prove del Mondiale di F1 2023, si parla già di crisi in casa Ferrari. Tante le questioni da risolvere e anche in fretta per non rischiare una stagione da spettatori.

F1, la Ferrari non brilla: problema con le gomme dure

Dopo le difficoltà nel GP del Bahrain, la situazione non è migliorata a Jeddah. Penalità a parte, Charles Leclerc ha chiuso in settima posizione. Carlos Sainz non ha fatto certo meglio (sesto). Ferrari con tanti problemi, a partire dalle prestazioni davvero mediocri con le gomme dure.

Lo stesso Frederic Vasseur, nel post gara a Jeddah, è stato chiaro: “E’ inaccettabile l’enorme mancanza di passo che abbiamo avuto con le gomme dure. Non ce lo aspettavamo. Dobbiamo analizzare tutta la situazione, e lavorarci duramente”.

F1, grave ritardo dalla Red Bull ma non solo

La Red Bull, al momento, sembra di un altro pianeta. Il duo Verstappen-Perez sta dominando in lungo e in largo, lasciando le briciole a tutte le altre scuderie. Tuttavia, il problema della Ferrari non è solo la Red Bull.

Il Cavallino è in sofferenza anche con l’Aston Martin del favoloso Fernando Alonso (due podi consecutivi, zero per il duo Leclerc-Sainz) e la Mercedes. Una situazione che sta portando nervosismo in casa della Rossa.

F1, Leclerc invoca gli aggiornamenti per rilanciarsi

Tra due settimane è in programma il GP d’Australia. A Melbourne, la Ferrari è chiamata ad una pronta riscossa per non rischiare di dover ufficializzare una crisi che pare già reale.

Charles Leclerc sa che le prossime settimane segneranno, in maniera indelebile, la stagione in corso: “Tra quindici giorni c’è l’Australia, poi avremo tre settimane di sosta. Quello che riusciremo a fare in questo mese diventa quindi fondamentale per tutto il resto della stagione”. Più chiari di così non si può essere. La palla passa agli ingegneri.