F1, Verstappen campione precoce: nessun altro come lui: è il migliore?

!7 vittorie nelle ultime 26 gare disputate, il due volte Campione del Mondo sta riscrivendo il libro dei record della Formula 1. Nel mirino c'è ora Prost.

28-06-2023 09:39

Il Mondiale di F1 2023 ha un solo grande protagonista: Max Verstappen. A suon di vittorie, l’olandese sta riscrivendo il libro dei record e ci si chiede se sarà lui il migliore di sempre.

Dominio Verstappen: 17 vittorie negli ultimi 26 GP

Non ci sono più parole per celebrare l’incredibile classe di Max Verstappen, il dominatore assoluto del Mondiale in corso. Per fortuna ci sono le statistiche, impressionanti, a confermare come, al momento, il 25enne olandese sia il vero asso del volante.

Al momento, Max Verstappen ha vinto 17 degli ultimi 26 GP disputati. Dovesse vincere anche l’imminente GP d’Austria, conquisterebbe la 22a vittoria negli ultimi 31 GP a cui ha preso parte. Numeri da fantascienza.

F1, nessuno mito come Verstappen a 25 anni

Quello che sta facendo Max Verstappen è incredibile, soprattutto se si considera la sua età: 25 anni. Nessuno dei miti della Formula 1 ha raggiunto simili risultati a quell’età. Lewis Hamilton, ad esempio, ha raggiunto quota 40 GP vinti a 30 anni. Michael Schumacher un anno più tardi.

L’olandese è già a quota 41 GP vinti in carriera. Ayrton Senna, appena raggiunto nella classifica All-Time dei più vincenti in F1, alla sua età aveva vinto “solo” due GP.

Verstappen, prossimo obiettivo il record di Prost

Dopo aver raggiunto Ayrton Senna al quinto posto della classifica dei piloti più vincenti della F1 (41 vittorie e testa), il due volte Campione del Mondo ha messo nel mirino Alain Prost, quarto a quota 51 GP vinti.

Un traguardo assolutamente alla portata dell’olandese che, secondo gli addetti ai lavori, è in grado anche di puntare al record assoluto di Lewis Hamilton, attualmente fermo a quota 103 GP vinti. A soli 25 anni e senza rivali in grado di contrastarlo (almeno per il momento), Max Verstappen pare destinato a dominare a lungo la F1. L’unico dubbio potrebbe essere la voglia dello stesso Max Verstappen di continuare ad essere un pilota di F1. Più volte, ha ribadito di avere anche altri interessi.