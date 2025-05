F1, Vicky Piria assente al Gp di Miami: perchè ci sono solo Camicioli in studio e Mara Sangiorgio dalla Florida

Svelato il motivo dell'assenza di Vicky Piria nello staff di Sky SportF1 al seguito del Gran Premio di Miami con il solo Camicioli a condurre da studio e Mara Sangiorgio inviata in Florida

Ai più attenti non è sfuggita la sua assenza. Nella squadra di Sky SportF1 che sta commentando il Gran Premio di Miami di F1 manca una pedina questo fine settimana. Stiamo parlando di Vicky Piria. La conduttrice e pilota che fa parte integrante del pool della Formula 1 per Sky, non c’è nè a condurre lo studio dall’Italia, dove si trova il solo Davide Camicioli, che al pari di Piria da due anni a questa parte ha preso il posto di Federica Masolin e Davide Valsecchi, ma nemmeno inviata in Florida dove si trova Mara Sangiorgio, oltre ai soliti Carlo Vanzini, Roberto Chinchero, Marc Genè con i contributi di Matteo Bobbi. Cerchiamo di capire il motivo dell’assenza di Vicky Piria.

Vicky Piria non c’è al Gp di Miami: svelato il motivo

Nessun allontanamento come magari alcune malelingue potrebbero aver pensato. Ma la motivazione dietro l’assenza è abbastanza semplice. Vicky Piria prima ancora di essere una conduttrice televisiva è un pilota. E questo fine settimana è impegnata a Misano nella prima gara del Campionato Italiano Granturismo Endurance dove corre in coppia con il pilota argentino Matias Russo come dimostrano anche diversi post su Instagram della stessa Piria.

La gioia per la pole di Antonelli

Quindi svelato l’arcano. Peraltro in una delle stories pubblicate sempre sui social, Vicky Piria è fotografata con tanto di tuta indosso e casco in testa a guardare proprio su Sky la Formula 1 a Miami. Mentre su Twitter venerdì sera Vicky ha esultato per la pole di Kimi Antonelli nella Sprint Race: “Ma di cosa stiamo parlandoooooooooo, Kimiiii!”

La squadra Sky per Miami: Camicioli in studio, Mara Sangiorgio inviata

Senza Vicky Piria ma solo per questo fine settimana, la squadra di Sky si è adattata. Davide Camicioli a condurre dallo studio di Milano con Ivan Capelli mentre Mara Sangiorgio è tornata al ruolo di inviata dai box in Florida. Inalterato il resto della squadra.

Nello scorso week end di gara a Jeddah, c’era stata una novità assoluta, peraltro apprezzata dal pubblico, con Mara Sangiorgio che dopo aver essere stata nel quartier generale della Racing Bulls a Faenza il venerdì delle prove libere, aveva condotto da studio sia il sabato e la domenica, con Camicioli e Piria inviati dai box in Arabia. Chissà se l’esperimento sarà ripetuto altrove.