Fair Play Finanziario, Inter e altri club italiani nel mirino: ecco cosa rischiano

01-03-2022 11:15

È arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno ieri la comunicazione all’Inter da parte dell’UEFA riguardante il superamento dei limiti imposti dal Fair Play Finanziario, strumento normativo questo con cui già nel recente passato il club nerazzurro si è trovato ad avere a che fare.

Fair Play Finanziario, l’annuncio da parte dell’Inter

Anche a causa della pandemia che ha messo a lungo in ginocchio i bilanci dei club, l’Inter non è riuscita a stare nei range di disavanzo imposti dall’UEFA la quale, dopo essersi adoperata per le necessarie verifiche, ha notificato alla società lo sforamento.

“La UEFA ha comunicato ufficialmente che la revisione effettuata dalla Prima Sezione CFCB dei requisiti di pareggio da noi fornite ha evidenziato un significativo disavanzo aggregato per il periodo di monitoraggio che copre i periodi di rendicontazione 2018, 2019, 2020 e 2021 e ha richiesto la presentazione delle nostre informazioni più aggiornate sul pareggio previste per il periodo di riferimento che termina in giugno 2022” ha spiegato l’Inter nella nota rilasciata nelle scorse ore.

Fair Play Finanziario, le altre squadre italiane coinvolte

Il club di Viale Liberazione però non è l’unico in Italia a non esser riuscito a rispettare gli “ammorbiditi” requisiti di pareggio imposti dalla UEFA.

Come riportato da Sportmediaset, oltre all’Inter, anche Roma e Milan hanno ricevuto la comunicazione della violazione dei parametri prefissati e a loro, molto presto, dovrebbe aggregarsi anche la Juventus.

Fair Play Finanziario, cosa rischiano l’Inter e gli altri club

Nella sostanza però cosa rischiano effettivamente l’Inter e le altre società italiane? Al momento poco e niente.

Il procedimento aperto nei confronti dei club nostrani è infatti di quelli standard quindi non direttamente atto a sanzionare qualcuno. L’UEFA quindi così facendo non vuole nient’altro che acquisire nuove informazioni sui bilanci già chiusi e quello da chiudere il prossimo giugno in maniera tale da definire un piano per rientrare gradualmente nei limiti e inserire tutte le società sotto indagine nel sistema di monitoraggio del nuovo Fair Play Finanziario che entrerà in vigore (con nuovi paletti) a partire dalla stagione 2024/25.

Per ora quindi non c’è nulla di che preoccuparsi per i club italiani finiti sotto la lente d’ingrandimento del massimo organo calcistico europeo, il quale vigilerà da vicino senza però infliggere nessuna pena di sorta.

