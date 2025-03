Feyenoord-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario e probabili formazioni

L'Inter è chiamata a vendicare i cugini-rivali del Milan negli ottavi contro il Feyenoord: primo atto al De Kuip, le scelte di Inzaghi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter fa scalo in Olanda dove oggi affronterà il Feyenoord in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’unica italiana rimasta nella massima competizione continentale è chiamata a vendicare il Milan, eliminato proprio dal club di Rotterdam ai playoff.

Feyenoord-Inter, quando si gioca

La partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Feyenoord e Inter si giocherà oggi, mercoledì 5 marzo, con fischio d’inizio fissato alle 18:45. Il primo atto della doppia sfida andrà in scena al ‘De Kuip‘, la ‘Vasca’ di Rotterdam già risultata fatale al Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se nella sfida dei playoff con i rossoneri era già assente la stella Gimenez, la vera novità degli olandesi per la fase clou della coppa è rappresentata dalla panchina, con Van Persie che ha preso il posto di Bosschaart, tecnico ad interim dopo il licenziamento a sorpresa di Brian Priske. Ironia del destino, toccherà all’Inter, impegnata anche in una ‘folle’ corsa scudetto, vendicare i cugini-rivali per conquistare un posto nei quarti contro la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Ricapitoliamo le informazioni più importanti della partita:

Partita: Feyenoord-Inter

Feyenoord-Inter Dove: Stadio De Kuip, Rotterdam

Stadio De Kuip, Rotterdam Quando: mercoledì 5 marzo 2025

mercoledì 5 marzo 2025 Orario: 18:45

18:45 Diretta Tv e streaming: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Feyenoord-Inter in tv e streaming

L’andata dell’ottavo tra il club olandese e i nerazzurri sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video a partire dalle 18:45. La piattaforma a pagamento detiene i diritti di trasmissione di 18 incontri della Champions League 2024-2025.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

Per vedere la partita sul piccolo schermo basta scaricare l’app di Prime Video sulla propria smart tv di ultima generazione. La gara di stasera sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video. Ricordiamo che l’incontro non sarà trasmesso da Sky.

Feyenoord-Inter, le probabili formazioni

Emergenza sulle corsie laterali per Inzaghi, che dovrà rinunciare a Dimarco, reduce dalla punizione gioiello del Maradona nello scontro diretto col Napoli e poi finito ko, Zalewski, Carlos Augusto e Darmian. Per porre rimedio alla carenza di terzini, toccherà a Bastoni scalare sulla corsia mancina.

Tra i pali ci sarà ancora Martinez, occhio alle condizioni di Calhanoglu che non è al meglio e potrebbe essere sostituito da Asllani. Il modulo non si cambia, avanti col 3-5-2: Pavard, De Vrij e Acerbi davanti a Martinez. A centrocampo, da destra a sinistra, Bastoni, Barella, Calhanoglu o Asllani, Mkhitaryan, insidiato da Zielinski, e Dumfries. Nessun dubbio in attacco: Lautaro e Thuram.

Nel 4-3-3 di Van Persie spicca la presenza di Hancko, oggetto del desiderio della Juventus, in difesa. Lì davanti guai a lasciare spazio al talentuoso Paixao, che ha fatto malissimo al Milan.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Moussa, Redmond, Paixao. Allenatore: Robin Van Persie

Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Moussa, Redmond, Paixao. Allenatore: Robin Van Persie Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Bastoni, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

L’arbitro del match

A dirigere Feyenoord-Inter sarà l’arbitro norvegese Espen Eskås; Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin gli assistenti, Sigurd Kringstad il quarto uomo. Al VAR il tedesco Christian Dingert e il portoghese Tiago Martins come suo assistente. Eskås arbitrerà per la prima volta una partita dei nerazzurri.