Finale Playoff Serie B, Monza-Pisa: anticipazioni, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

26-05-2022 17:11

Dopo una stagione al cardiopalma, ecco arrivata anche l’attesa finale di andata dei playoff della Serie B 2021-2022 tra Monza e Pisa.

All’U-Power Stadium le squadre di Giovanni Stroppa e Luca D’Angelo si contenderanno la prima sfida della loro rincorsa alla promozione nella massima serie: per i brianzoli sarebbe un esordio assoluto, anche se l’ambizione della proprietà di Silvio Berlusconi è proprio quella di ottenere un posto tra le migliori. Mentre per i pisani si tratterebbe di un gradito ritorno nella categoria più ambita dalla quale mancano dal 1991.

Playoff Serie B: Monza-Pisa finale di andata

Dicevamo che la finale si giocherà andata e ritorno: il primo match si disputa giovedì 26 maggio con calcio d’inizio alle ore 20:30, diretta TV su Sky e in streaming su Dazn e Helbiz. Ritorno in programma domenica 29 maggio: per chi fosse interessato, è già iniziata la prevendita dei biglietti.

I biancorossi sono approdati a questo punto dei playoff superando il Brescia, con un doppio 2-1, mentre i nerazzurri hanno perso la prima partita con il Benevento per 1-0, per recuperare con lo stesso risultato il match di ritorno. Forti della loro miglior posizione in classifica sono riusciti a guadagnarsi il pass.

Da notare, in questa edizione 2021-2022, che cambia il regolamento per la finale: se alla fine dei 180 minuti le due squadre si dovessero trovare in parità, si disputeranno i supplementari e, eventualmente, si batteranno i calci di rigore.

Monza e Pisa, infatti, sono arrivati al terzo posto a pari punti: solo in questo caso, in finale, il regolamento prevede l’eventualità di supplementari e rigori. Anche nei playoff di Serie B è stata abolita la regola dei gol in trasferta.

Partita: Monza-Pisa

Giorno finale di andata: giovedì 26 maggio 2022

Orario: 20.30

Canale TV: DAZN, Sky, Helbiz Live

Diretta streaming: DAZN, Sky Go e Helbiz Live

Competizione: finale Playoff Serie B 2021-2022

Dove vedere Monza-Pisa in diretta TV e streaming

L’andata della finale dei Playoff di Serie B verrà trasmessa in diretta e integralmente da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). La sfida si potrà seguire su DAZN, tramite l’app scaricabile su smart tv o su console di gioco Xbox e PlayStation che è utilizzabile anche con dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Per vedere la partita in live streaming si potrà utilizzare l’app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobile oppure da pc accedendo al sito ufficiale della piattaforma digitale; mentre per gli abbonati di Sky c’è il servizio Sky Go. Possibile seguire il match anche su Helbiz Live, che permette di vedere la gara sull’app dedicata o sulla pagina Facebook dell’azienda in pay-per-view al costo però di 3,49 euro.

Le probabili formazioni di Monza-Pisa per la finale dei playoff di Serie B

Secondo le ultime indiscrezioni, le probabili formazioni dovrebbero veder confermati i due undici di punta per questo incontro determinante.

Stroppa non cambierà il suo 3-5-2 con Mota Carvalho e Gytkjaer in attacco, Ciurria, Barberis e Mazzitelli più Molina e Carlos Augusto. In difesa Donati, Caldirola e Pirola.

D’Angelo conferma la squadra che ha eliminato il Benevento: Benali trequartista e Buscas e Torregrossa in attacco.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa.

(3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa. PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Puscas, Torregrossa. Allenatore: D’Angelo.

