Finlandia-Russia, botta tremenda per Mario Fernandes: ko al 26'

Piove sul bagnato in casa Russia, colpita da un nuovo infortunio: stavolta tocca a Mario Fernandes farne le spese, con una dinamica davvero pericolosa e che avrebbe potuto creare conseguenze ben peggiori.

Nel match con la Finlandia, il terzino della squadra allenata da Cherchesov si è reso protagonista di una sponda per Dzyuba, non sfruttata dall’attaccante sul palo opposto: in fase di caduta, l’oriundo ha sbattuto violentemente la schiena sul terreno di gioco ed è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Mario Fernandes è stato soccorso prontamente dai paramedici che gli hanno immobilizzato il collo per poterlo trasportare fuori dal campo in barella senza alcun rischio, data la delicatezza della zona del corpo coinvolta.

Altri attimi di incertezza dopo quelli che hanno condizionato l’esordio della Finlandia a Copenaghen e relativi al malore occorso a Christian Eriksen, trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un’aritmia cardiaca che ha fatto temere il peggio.

OMNISPORT | 16-06-2021 16:02