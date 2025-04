Fiorentina-Celje, orario, dove vederla in tv e in streaming, Conference League 2025: orario e probabili formazioni

Tutto pronto per la gara di ritorno dei Quarti di Conference League contro gli sloveni del Celje. Le probabili formazioni e la copertura televisiva

La Fiorentina cerca la riconferma in Coppa. La squadra di Palladino, reduce dalla vittoria per 2-1 nella gara d’andata dei Quarti di Finale di Conference League, si appresta ora a ricevere al Franchi gli Sloveni del NK Celje. I dettagli del match, la copertura televisiva e le probabili formazioni.

Conference League, Fiorentina-Nk Celje: quando si gioca

Fiorentina e NK Celje si affronteranno questa sera, giovedì 17 aprile, con fischio d’inizio dell’incontro fissato alle 18:45. Allo stadio Artemio Franchi, che si prospetta più caldo che mai dopo il grande gelo sloveno, la squadra di Raffaele Palladino è chiamata alla vittoria, dopo due pareggi consecutivi in campionato.

Per raggiungere le semifinali di Conference League, la Viola potrà anche contare sul pareggio, dopo aver vinto 2-1 fuori casa la gara d’andata grazie alle reti di Ranieri e Mandragora.

Ricapitoliamo le informazioni utili della partita:

A che ora e dove vedere Fiorentina-NK Celje in diretta TV

Il ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina ed NK Celje sarà un’esclusiva Sky. La partita in programma stasera alle 18:45 sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 253. Insomma, gli abbonati alla pay-tv satellitare hanno davvero l’imbarazzo della scelta. Se non si ha la possibilità di vedere la partita sul piccolo schermo, nessun problema: c’è sempre lo streaming come alternativa. Gli abbonati a Sky possono usufruire dell’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet.

C’è anche un’altra soluzione: NOW, la piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni

Ancora problemi per la Fiorentina. Oltre all’infortunato Gosens e ai vari Dodo’, Moreno e Zaniolo out per la squalifica, poiché ammoniti nel match d’andata e diffidati per giovedì, Raffaele Palladino dovrà fare i conti con i problemi fisici di Fabiano Parisi: l’ex Empoli, infatti, non è al meglio della condizione, ma è l’unico esterno di ruolo attualmente a disposizione della squadra. La Viola chiaramente spera che il fastidio alla caviglia che si porta dietro da qualche giorno si risolva molto in fretta, altrimenti l’allenatore gigliato sarà costretto a stravolgere la formazione.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Adli, Fagioli, Cataldi, Parisi; Kean, Beltran.

Probabile formazione: Ricardo Silva; Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. Allenatore: Riera

L’arbitro del match

Ad arbitrare la sfida di Conference League, al Franchi, sarà l’arbitro portoghese Joao Pinheiro; come assistenti ci saranno invece i suoi connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Il quarto uomo sarà Joao Gonçalves, mentre al Var vedremo Thiago Martins, supportato dall’assistente Andrè Narciso.

Chi è Joao Pinheiro

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Fiorentina-Celje, nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali. In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. Inoltre, per via degli accordi con la Federazione portoghese, Pinheiro ha diretto diverse gare anche in Grecia, in Egitto, a Cipro e in Arabia Saudita