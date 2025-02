Serie A, le partite di oggi: dove vedere Fiorentina-Inter, orario e formazioni

Palladino e Inzaghi sono pronti a sfidarsi per i tre punti: nel recupero della gara sospesa per malore di Bove: dove vedere il match e le formazioni

Fiorentina e Inter sono pronte a scendere in campo per il recupero della 14esima giornata di Serie A, il turno del malore subito da Bove che ha portato alla sospensione del match.. Le squadre scenderanno in campo dal 21° minuto e sul risultato di 0-0 e potranno modificare le formazioni, tenendo conto dei giocatori in rosa presenti in quel determinato momento.

Come arrivano Fiorentina e Inter alla sfida

La Fiorentina dopo un periodo di flessione ha rialzato la testa con due vittorie consecutive e con una vittoria contro l’Inter salirebbe al quarto posto a pari punti con la Lazio. I nerazzurri però devono rifarsi dopo il pareggio nel derby contro il Milan e per agguantare il Napoli hanno bisogno di un successo. Entrambe le squadre giocheranno per la vittoria e non faranno calcoli, visto la posta in palio molto importante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere Fiorentina-Inter

La sfida tra Fiorentina e Inter valida per il recupero della 14esima giornata andrà in scena stasera 6 febbraio alle ore 20.45 e ripartirà dal 21° minuto con il risultato fermo sullo 0-0. La gara si potrà vedere su Dazn e anche su Sky Sport in tv, mentre in streaming su Sky Go e Now. Non sarà possibile seguire la sfida in chiaro.

La gara la potete dunque vedere in diretta tv sia su Dazn (abbonati qui a Dazn), oppure su Sky (abbonati qui a Now).

Partita: Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter Data: giovedì 6 febbraio 2025

giovedì 6 febbraio 2025 Orario: 20:45

20:45 Canale TV: DAZN, SKY SPORT UNO (canale 201), SKY SPORT CALCIO (canale 202), SKY SPORT (canale 251), SKY SPORT 4K

DAZN, SKY SPORT UNO (canale 201), SKY SPORT CALCIO (canale 202), SKY SPORT (canale 251), SKY SPORT 4K Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Palladino e Inzaghi non potranno schierare i nuovi acquisti, perché non erano presenti in lista al momento della partita. In campo invece potranno scendere regolarmente Comuzzo e Dumfries, nonostante abbiano subito la quinta ammonizione nella scorsa partita. Cosa dice il regolamento? Che si deve saltare la prima partita utile, ma il recupero non si può considerare come tale, perché il match era già iniziato, prima della sospensione per il malore di Bove.

La viola deve fare i conti con tante defezioni a centrocampo e spera di riavere Cataldi. Parisi potrebbe essere utilizzato come ala offensiva. Nell’Inter resta qualche dubbio solo tra Bisseck e Pavard, per il resto l’allenatore dovrebbe confermare il solito undici.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.