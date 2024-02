Fiorentina-Lazio, moviola: il rigore dubbio che fa infuriare Sarri e il fischietto in tasca

La prova dell’arbitro Guida al Franchi nel posticipo serale di A analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha ammonito solo due giocatori ospiti

27-02-2024 07:30

Contestato dai tifosi giallorossi per il gol convalidato ad Acerbi in Roma-Inter nonostante il fuorigioco di Thuram, considerato passivo sia da lui che dai vertici arbitrali, Guida torna in un big-match dopo aver fatto da Var in Verona-Juve la settimana scorsa. Il fischietto campano era reduce da diverse ottime prestazioni ma come se l’è cavata ieri al Franchi?

Clicca qui per vedere gli highlights di Fiorentina-Lazio

I precedenti di Guida con Fiorentina e Lazio

Guida aveva arbitrato i biancocelesti in 26 occasioni. Il bilancio è quasi in perfetto equilibrio con: 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Ventudue i precedenti con la Fiorentina: 8 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Guida ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Perenzoni IV uomo, Irrati al Var e Marini all’Avar l’arbitro ha ammonito due giocatori, entrambi della squadra di Sarri: Guendouzi (L), Vecino (L)

Fiorentina-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 42’ Immobile furioso con l’arbitro dopo esser stato fermato fallosamente da Milenkovic. Per Guida non c’è nulla. Al 54’ mano di Cataldi sul tiro di Ranieri, ma il braccio del centrocampista romano è attaccato al corpo. Al 66’ Casale interviene su Belotti in area, colpisce la palla e forse anche la gamba, per l’arbito è rigore. Laziali furiosi, in particolare Guendouzi che rimedia anche il cartellino giallo. In generale Sacchi in Fiorentina-Lazio lascia giocare troppo, ignora alcuni falli e risparmia qualche ammonizione che ci stava.