Fiorentina-Torino, moviola: l’arbitro non basta ad affossare i granata, graziato Folorunsho

La prova dell’arbitro Marinelli al Franchi nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Tivoli ha espulso un giocatore granata

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Fiorentina-Torino, è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016, il 1º luglio è stato insignito del Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”.

Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e in stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna, e maluccio in Verona-Torino ma soprattutto ha fatto discutere in Juventus-Cagliari, vediamo come se l’è cavata al Franchi il fischietto laziale.

I precedenti di Marinelli con Fiorentina e Torino

Nei 6 confronti con i viola, lo score recitava 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, tra Serie A e Coppa Italia. L’unica sconfitta, però, era arrivata proprio contro il Torino, nel pesantissimo 4 a 0 subito a gennaio 2022, firmato da una doppietta di Josip Brekalo. Per i granata a parte l’unico pareggio contro il Genoa, solo vittorie, ben quattro, e zero sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Raspollini con Crezzini IV uomo, Marini al Var e Longo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Kean, Nje, Gosens e Folorunsho, espulso per doppia ammonizione Dembelè

Fiorentina-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 27′ ammonito Dembelè per fallo commesso su Gudmundsson che stava puntando la porta. Al 33′ Dembelè ferma fallosamente Folorusho a centrocampo trattenendolo vistosamente, l’arbitro non ha pietà ed estrae il secondo giallo per la disperazione del giovane centrocampista del Torino. Nella circostanza Folorunsho viene allotanato di forza dai compagni dopo un’esultanza smisurata: poteva starci il giallo.

Al 45′ occasione per la Fiorentina con Kean che va al tiro, grande parata di Milinkovic-Savic, poi Kean commette fallo in attacco e viene ammonito. Al 77’ ammonizione severa per Nje per uno scontro con Dodò. All’89’ ammonito Gosens per fallo commesso su Lazaro. Al 93′ ammonito Folorunsho per proteste. Dopo 5′ di recupero Fiorentina-Torino finisce 1-1.