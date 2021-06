Buone notizie dall’infermeria per Didier Deschamps: Lucas Hernandez non ha riportato lesioni al ginocchio e sarà disponibile per la sfida di Bucarest di lunedì prossimo contro la Svizzera, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020.

In caso non riuscisse a partire dal 1′, Deschamps può scegliere tra Kimpembé o Lenglet, o abbassare di nuovo Rabiot, come successo nella gara contro il Portogallo.

OMNISPORT | 25-06-2021 17:11