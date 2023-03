Francia, Maignan para un rigore: "Volevo dare il mio contributo"

Il portiere del Milan è stato uno dei protagonisti nel largo successo per 4-0 nei confronti dell'Olanda.

24-03-2023 23:58

Il girone di qualificazione verso gli Europei 2024 è iniziato alla grande per la Francia, che in casa ha schiacciato per 4-0 l’Olanda. Doppietta di Mbappé, ora capitano, poi gol di Griezmann e Upamecano. Protagonista però anche Mike Maignan, che ha parato un rigore a Depay. Il rossonero ha parlato così a Sky Sport: “Buona partita. Siamo riusciti a sbloccare subito il match. Molto contento anche per il finale”.

Il portiere del Milan ha parlato così del suo ruolo: “Devo rimanere sempre concentrato, in partite del genere ci sono dei rischi. Un gol può cambiare tutto e nel finale c’era il rigore“. Tiro dal dischetto però parato: “È istinto, a livello psicologico devo occupare più spazio possibile della porta. La squadra ha lavorato bene, anch’io volevo dare il mio contributo e chiudere con un clean sheet”.