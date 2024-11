Frosinone-Palermo, moviola: Soddimo come Conceicao: simulazione e giallo o rigore? Tutti i casi dubbi

La prova dell’arbitro Marchetti allo Stirpe nell’anticipo di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto di Ostia ha ammonito quattro giocatori

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Frosinone-Palermo, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Non ha brillato nell’ultima uscita del 31 ottobre scorso in Empoli-Inter ma come se l’è cavata ieri allo Stirpe il fischietto di Ostia Lido?

I precedenti di Marchetti con Frosinone e Palermo

Con i ciociari sei incroci (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con i siciliani è stata la prima volta per Marchetti.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Mokhtar con Marotta IV uomo, Baroni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Soddimo, Darboe, Biraschi, Garritano.

Frosinone-Palermo, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 6′c’è già un episodio da moviola. Soddimo ruba il tempo a Dawidowicz ed entra in area di rigore dal lato sinistro, ma il giocatore dei laziali viene ammonito per simulazione. Scatta in piedi la panchina dei padroni di casa per chiedere a gran voce una spinta del difensore polacco, leggera ma quanto basta per sbilanciare Soddimo in piena corsa. Al 28′ giallo per Ebrima Darboe. Al 45′ ammonito Verre. Al 74′ giallo per Biraschi. All’89’ ammonito anche Garritano e dopo 6′ di recupero Frosinone-Palermo finisce 1-1.