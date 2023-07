Real Madrid-Milan in tv: dove vedere l'amichevole in diretta tv e in streaming

Nella notte italiana si affronteranno in un test amichevole i due club allenati da Stefano Pioli e Carlo Ancelotti: start alle ore 4

Sotto il sole di questa rovente estate, i club internazionali si apprestano a migliorarsi e rodarsi in vista della prossima stagione sportiva. L’inizio dei campionati è fissato per agosto, con le squadre di Serie A che iniziano a scaldare i motori nelle gare amichevoli durante le tournèe estive. Per il Milan di Stefano Pioli, negli Stati Uniti è già iniziato il conto alla rovescia per il tanto attesto test contro il Real Madrid. Oltre 100mila biglietti venduti allo Stadio Bowl di Pasadena, dove è stato registrato il sold-out per la sfida tra le due squadre più titolate d’Europa, che farà da presagio a un campionato tutto da vivere.

Real Madrid-Milan: data, orario, diretta tv e streaming

La gara amichevole tra Real Madrid e Milan, valida per il Soccer Champions Tour, è in programma nella nottata di lunedì 24 luglio, con calcio d’inizio fissato alle ore 4 italiane allo Stadio Bowl di Pasadena. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sia su DAZN, sia su Sky Sport Summer, al canale 201, mentre in streaming l’amichevole sarà visibile su DAZN, ma anche su SkyGo e NowTv.

La probabile formazione del Real Madrid

Carlo Ancelotti, per questo test amichevole, potrebbe optare per il 4-3-3. La porta è nelle mani di Courtois, che davanti a sè potrebbe avere la difesa composta da Carvajal, Militato, Rudiger e Camavinga. A centrocampo, invece, spazio a Valverde, Bellingham e Tchouameni, per poi concludere con il possibile attacco affidato a Rodrygo, Joselu e Vinicius.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti

La probabile formazione del Milan

Stefano Pioli, dopo la gara amichevole contro il Lumezzane vinta per 7-0, è pronto a vedere in azione il suo Milan contro uno dei club più pregiati d’Europa. Seppur non abbia a disposizione la rosa completa, l’allenatore inizierà a rodare una formazione che potrebbe rivelarsi vincente nel prossimo campionato. Spazio al 4-3-3, con Sportiello tra i pali e la difesa composta da Calabria, Gabbia (nonostante sia a un passo dal Villareal), Tomori e Florenzi.

La cabina di regia dovrebbe essere affidata a Krunic, supportato dal neo-rossonero Loftus-Cheek a destra, mentre dall’altra parte ci sarà Pobega. Il pacchetto offensivo, invece, dovrebbe prevedere Pulisic, Messias e Colombo.