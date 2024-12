Genoa-Napoli, moviola: il Var fa tremare due volte gli azzurri, dubbi sul gol annullato

La prova dell’arbitro La Penna a Marassi nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Genoa-Napoli– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli e anche se non è un internazionale è attualmente tra i più affidabili in Can. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria mentre nell’ultima uscita – Atalanta-Milan – è stato duramente contestato dal tecnico rossonero Fonseca. Vediamo come se l’è cavata a Marassi.

I precedenti di La Penna con Genoa e Napoli

Erano tre i precedenti del Genoa con Federico La Penna in Serie A: una vittoria e due pareggi, incluso quello nell’ultimo precedente (1-1 vs Sampdoria, 1° novembre 2020). Il Napoli è la squadra arbitrata più volte (13) in A da Federico La Penna e che ha vinto più match (otto) nella competizione con questo arbitro; nell’unico precedente in questo torneo, i partenopei avevano battuto il Cagliari in trasferta (4-0, 15 settembre 2024).

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Vecchi con Perenzoni IV uomo, Doveri al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: Juan Jesus, Sabelli, Frendrup.

Genoa-Napoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 15′ cross dal fondo di Neres, Anguissa crossa in area dove Anguissa prende il tempo e di testa insacca. C’è un check del Var per un potenziale tocco di mano dell’azzurro ma la rete viene convalidata. Al 23′ dal calcio di punizione guadagnato da Neres il Napoli raddoppio con il colpo di testa di Rrahmani che batte Leali. Altro breve check del Var ma il gol è valido. Al 32′ ammonito Juan Jesus per ripetuto fallo su Miretti. Al 36′ va in rete McTominay, ma La Penna ferma tutto per posizione di fuorigioco di Politano al momento del passaggio al centro. Episodio dubbio.

Al 62′ ammonito Sabelli per un contatto con Lobotka, apparso però abbastanza debole. Al 69′ timide proteste genoane per un possibile mani in area di Rrahmani che aveva però le braccia attaccate al corpo. All’83’ ammonito Frendrup per fallo tattico su Kvara: era diffidato e salterà la prossima gara. Dopo il recupero Genoa-Napoli finisce 1-2.