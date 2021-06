Germania, Loew: "La responsabilità è mia, auguro ogni bene a Flick"

“Mi assumo ovviamente la responsabilità, senza se e senza ma. E credo che ci vorrà un po’ di tempo, per elaborare la delusione”. Così Joachim Loew si congeda dopo 15 anni da ct della nazionale tedesca, che ha portato a vincere il campionato del mondo nel 2014, e in conferenza stampa commenta la sconfitta negli ottavi di finale di Euro 2020 della Germania con l’Inghilterra, costata ai tedeschi l’uscita dagli Europei negli ottavi di finale. “Credo che questa squadra abbia un grande futuro e che potrà raggiungere il successo cui aspira. Auguro al mio successore Hansi Flick ogni bene e di aver successo – ha aggiunto -. In un periodo così lungo ci sono stati tanti momenti bellissimi e ovviamente anche delle delusioni. Nessuno è riuscito a trovare pace la notte scorsa. La delusione e il colpo per la sconfitta sono stati enormi. Credo che anche ai calciatori servirà ancora qualche giorno”.

OMNISPORT | 30-06-2021 15:06