Giallo Mourinho: mai più in panchina in Italia? La decisione dopo Fiorentina-Roma

Destino beffardo per Mourinho: il giallo rimediato contro la Fiorentina potrebbe costargli l'ultima all'Olimpico da allenatore della Roma. Decisione forte a fine gara.

27-05-2023 21:04

Doveva essere una partita dalle tensioni minori rispetto al grande appuntamento di mercoledì, la finale di Europa League che da giorni sta facendo battere il cuore e trepidare d’emozione a tutti i tifosi della Roma. Invece José Mourinho è riuscito a imbufalirsi pure al Franchi, per il match contro la Fiorentina. E le proteste vibranti dello Special One, proprio negli ultimi minuti di gioco, hanno avuto una conseguenza pesante. Un cartellino giallo carico di conseguenze per quello che potrebbe essere l’ultimo atto dell’avventura romana del tecnico portoghese.

Fiorentina-Roma: giallo pesante per Mourinho

L’allenatore della Roma, già diffidato, è stato ammonito dall’arbitro Ayroldi poco prima che la Fiorentina piazzasse la micidiale rimonta che ha ribaltato il match aperto dalla rete in apertura di El Shaarawy. Fatali le proteste del tecnico portoghese, dopo che alcuni minuti prima era stata la panchina viola a lamentarsi vibratamente per un rigore non concesso. Mourinho sarà dunque squalificato in settimana. Salterà il match con lo Spezia, ultima di campionato. Forse, ultima partita all’Olimpico da allenatore della Roma.

Niente Spezia per lo Special One: squalificato

A meno di improbabili colpi di scena, Mourinho non potrà salutare i tifosi giallorossi, si spera con la coppa conquistata nel frattempo a Budapest contro il Siviglia. Dovrà assistere dalla tribuna alla sfida coi liguri, impegnati nella bagarre per non retrocedere. E, se le voci relative al divorzio dalla Roma a fine stagione dovessero trovare conferma, si tratterebbe dell’ultima apparizione del portoghese alla guida della squadra della Capitale. Scherzo del destino. Decisamente beffardo. Mou potrebbe non accomodarsi più in panchina in Italia. Almeno, da tecnico giallorosso.

Mourinho, la clamorosa decisione dopo il match

Forse è per questo, per evitare nuove polemiche, che lo Special One – di concerto con l’ufficio comunicazione della Roma – ha preso una decisione forte: nessuna intervista al termine della sfida coi viola. Ai microfoni delle tv e in sala stampa non si è presentato Mourinho e, assieme a lui, nessun tesserato giallorosso. Meglio evitare polemiche e recriminazioni, perché mercoledì c’è da giocare la partita più importante. Quella che può valere una stagione e, forse, un addio.