Giannelli: "Abbiamo sprecato diverse chance"

Simone Giannelli ha analizzato così il ko dell’Italia del volley ai quarti di finale di Tokyo 2020: “Le sconfitte fanno tutte male, peccato per il tie-break eravamo avanti, poi loro con un grande turno in battuta hanno ribaltato il set. Dispiace non aver sfruttato una buona chance nel secondo set, avevamo qualche punto di vantaggio e loro con delle buone difese sono rientrate in partita”.

“Noi dovevamo sfruttare meglio la battuta, abbiamo commesso troppi errori. Non siamo stati abbastanza cinici e l’Argentina poi ci ha messo tanto del suo”.

“I rimpianti ci sono per il secondo set, potevamo gestirlo meglio, cosi’ dispiace aver subito nel tie-break quei due aces che hanno spinto avanti l’Argentina. Io mi aspettavo una partita cosi’, difficile: loro nel girone avevano fatto ottime cose e oggi si meritano i nostri complimenti”, sono invece le parole di Massimo Colaci.

“Con questa manifestazione si chiude la mia esperienza in azzurro, speravo di terminarla in maniera diversa. Sono stati anni bellissimi, peccato non esser riusciti a prendere mai l’oro, però si vede che gli altri hanno fatto meglio di noi”.

OMNISPORT | 03-08-2021 17:04