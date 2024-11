Juventus, Giuntoli fa capire chi è il difensore da prendere a gennaio

Il Managing Director Football a tutto campo approfittando della sosta per le nazionali: dal bilancio sui bianconeri alle strategie di mercato

Sosta per le nazionali, tempo di riflessioni alle quali non si sottrae Cristiano Giuntoli. Intervistato da Sky, il Managing Director Football della Juventus ha fatto, innanzitutto, il punto sulla classifica della Serie A dove in testa ci sono sei squadre raccolte in due punti: “Tante squadre su in cima portano interesse e fa bene a tutti. È il bello di questo campionato”.

Giuntoli, il bilancio sulla Juve

Giuntoli ha poi spostato il focus sui bianconeri: “Noi abbiamo bisogno di tempo, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo ma, grazie al mister, siamo ancora lì a sognare. Siamo molto contenti dell’operato di Motta e dei ragazzi. Abbiamo cambiato molto e siamo ripartiti quasi da zero. Siamo la squadra più giovane, sono molto contento. Dobbiamo continuare e ragionare di settimana in settimana”.

Giuntoli sulle convocazioni in Nazionale di Locatelli e Savona

Giuntoli ha inoltre commentato le convocazioni di Spalletti in vista dei match di Nations League in trasferta contro il Belgio (stadio Re Baldovino di Bruxelles) e in casa contro la Francia (a Milano): “Locatelli è un ragazzo serio, applicato, con grandi doti tecniche. Siamo orgogliosi di Savona, fiore all’occhiello del mondo Juve, da chi l’ha cresciuto al mister che lo ha fatto esordire. Ha doti fisiche e morali di altri tempi ma, soprattutto, si è fatto da solo e penso che farà molto parlare di sé. Noi ce l’aspettavamo”. Capitolo Yildiz. Negli occhi dei tifosi della Vecchia Signora c’è ancora l’incornata al Toro con l’esultanza alla Del Piero: “La maglia numero 10 della Juve è pesante, ma noi abbiamo sempre creduto in lui perché ha grandi qualità. Kenan è un 2005, avrà curve, up&down”.

Calciomercato Juve, Giuntoli su Skriniar

Inevitabile parlare di calciomercato. La Juve deve rimpiazzare Bremer, infortunato: “Skriniar? Ci stiamo guardando intorno,. Il mercato di gennaio è particolare, tante cose possono cambiare. Siamo alla finestra, i tempi sono prematuri. Non abbiamo affondato con nessuno in particolare. Deve essere sicuramente un ragazzo disponibile e pronto a mettersi in discussione in una squadra importante come la Juve”, ha aggiunto e concluso Giuntoli.

Contro chi gioca la Juve dopo la sosta?

La Juve tornerà in campo sabato 23 novembre: alle 18 appuntamento a San Siro per la sfida con il Milan. Sarà una ripartenza da vivere tutta d’un fiato in attesa dell’arrivo di gennaio per conoscere come i bianconeri cambieranno volto tra scelte forzate e nuovi innesti orchestrati dal deus ex machina che, dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli, sta vivendo la sua seconda stagione all’ombra della Mole.