Giallo a Graziano Cesari corretto in diretta dalla Bertini, poi attacca il Var di Napoli-Parma: che siparietto

Gaffe dell'ex arbitro, moviolista di Mediaset, nel commentare gli episodi di Genoa-Verona poi l'analisi dei casi dubbi del "Maradona"

‘Cartellino giallo al VAR di Cesari’. Nel corso di ‘Pressing’ su Canale 5, l’ex arbitro Graziano Cesari ha commentato gli episodi da moviola della giornata (partendo da Genoa-Verona) per poi finire con quelli dell’infinita sfida Napoli-Parma: “Meret non tocca mai il pallone, ma mi piacerebbe che non si eccedesse sulla caduta come fatto da Bonny. Con le regole attuali però si deve dare anche se il portiere non può fermarsi dopo il tentativo di parata”. Commentando un altro episodio VAR, l’ex arbitro però incappa in un errore in diretta televisiva e viene corretto dalla conduttrice Monica Bertini che, nel gergo arbitrale, lo ‘ammonisce’.

L’ex arbitro prende una svista sul risultato di Genoa-Verona

Si parte dall’episodio di moviola di Genoa-Verona legato al contatto durissimo di Harroui su Vogliacco nel primo tempo della gara. Graziano Cesari chiarisce: “Si tratta di un evento scomposto che non ha tempistica regolare. Il giocatore del Verona sarebbe potuto intervenire anche in un altro modo: vedendo di essere in ritardo avrebbe potuto tirare indietro la gamba invece affonda il colpo sullo stinco dell’avversario.”

Subito dopo, il conduttore Massimo Callegari gli chiede se quell’episodio fosse durante il primo tempo e con il risultato ancora di 0-0 ma l’ex arbitro incappa nell’errore: “No, si tratta di un episodio dopo l’1-0 del Verona”. Scuote la testa la conduttrice Monica Bertini che richiama Cesari e sottolinea come il risultato fosse ancora sullo 0-0: “Dopo il nostro VAR scatta il giallo per Cesari, ammonito!”

Graziano Cesari sull’espulsione di Suzuki in Napoli-Parma

L’ex arbitro passa poi all’analisi dei casi di moviola della sfida Napoli-Parma e chiarisce il caso dell’espulsione del portiere Suzuki:

“Rosso a Suzuki? Suzuki esce, tocca il pallone ma viene espulso per secondo giallo. L’intervento è scomposto e soprattutto non curante del pericolo, imprudente, quindi giallo. Non è che se giochi il pallone puoi fare ciò che vuoi. Non credo fosse rosso diretto“.

Cesari chiarisce perché non è rigore su Simeone in Napoli-Parma

Anche sul caso VAR di rigore per il Napoli, l’ex arbitro non ha dubbi: “E’ difficile stabilire chi tocchi il pallone, vi mostro tutte le immagini. Almqvist tocca il pallone ma anche il tallone. Perché il VAR deve intervenire? Non poteva intervenire! Resta la decisione del campo è protocollato, Rocchi l’ha detto un milione di volte. Se non hai certezze perché chiami questo giovane arbitro per fargli cambiare scelta?”.