Il Milan ha un'arma segreta per convincere la Roma e prendere Florenzi

Quale sarà l’alternativa a Calabria sulla fascia destra del Milan? Dalot è uscito di scena perché è stato negato il rinnovo del prestito anche se ogni tanto il nome del portoghese torna a far capolino. Non è un mistero che la prima scelta sia Florenzi, che vuole andar via dalla Roma e sta facendo di tutto per approdare in rossonero ma ballerebbe ancora mezzo milione sul prestito oneroso e il tira e molla induce molti al pessimismo. A far chiarezza sulla trattativa è Carlo Laudisa.

Laudisa rivela il piano-B del Milan sulla fascia

L’esperto di mercato della Gazzetta è l’ospite di lusso di Carlo Pellegatti sul suo canale youtube e dopo aver fatto il punto anche sulle prossime mosse di Inter e Juventus si sofferma sul caso Florenzi rivelando che per quel ruolo il Milan ha un piano-B: “Odriozola e il,Real hanno detto sì al Milan per un prestito, anche ieri il giocatore ha fatto un tentativo per passare in rossonero e proprio la situazione legata a Odriozola è servita al cub rossonero per tener duro nella trattativa con la Roma. L’ipotesi di mollare tutto e prendere Odriozola è la mossa che tiene in scacco la Roma, che ha bisogno di liberarsi del giocatore e i prossimi giorni saranno decisivi per un Milan che registra anche passi avanti nella trattativa per Adli e il ritorno di fiamma per Bakayoko”.

I tifosi del Milan stanno perdendo fiducia

Sul web però prevale il pessimismo dei tifosi: “Milan ad ora un mercato da 6….riscattato chi doveva riscattare, ovvio, i soldi sono usciti, ma ad ora abbiamo un Donnarumma e un Chalanoglu in meno, mi aspetto dei 4 colpi che dite, oltre a Florenzi e Bakayoko, o Adli, almeno un colpo da “Milan” …” o anche: “SE NON VIENE FLORENZI MEGLIO che SI Nascondono in società ” oppure: “Odriozola l’arma segreta per florenzi, siamo alla frutta eh?”

C’è chi osserva: “Per adesso il MILAN ha fatto un mercato iniziale di grande prospetto ma adesso sta finendo con un mercato deludente” o anche: “Ci son cose che o fai subito, ma se aspetti con tutti i chiacchericci mediatici che ci sono, si perde il treno”.

Infine la chiosa: “Io non ho più parole mi meraviglio pure di Maldini che se ne è andato pure in vacanza durante il clou del mercato sono curioso di sapere se Marotta si è fatto anche solo un giorno di vacanza: questi sono dirigenti veri”

SPORTEVAI | 18-08-2021 14:02