10-10-2022 10:56

La rivoluzione calma di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è stato spesso sottovalutato in passato ma dal suo arrivo in rossonero è stato capace di cambiare volto alla squadra e forse anche di cambiare un po’ lui. Il Milan adesso è a sua immagine e somiglianza; una squadra sicura e “calma” che anche nei momenti più complicati non si lascia prendere dal panico e riesce a trovare le soluzioni per risolvere una partita.

Milan-Juventus : è la vittoria di Pioli

“Togliete cinque titolari al Milan e vediamo se vanno in difficoltà”: la frase di Massimiliano Allegri riecheggia da giorni a mo’ di tormentone sui social ma non solo. La serata di San Siro testimonia senza dubbio la vittoria di Stefano Pioli non solo per quanto fatto negli ultimi anni, ma per la capacità tattica anche a partita in corso per i bianconeri: il ruolo più accentrato di Theo Hernandez, il pressing costante di Pobega e Tonali sul portatore di palla avversario, e lo spazio per far male concesso a Diaz. Queste le armi vincenti per battere una Juventus che non ha saputo trovare le contromisure.

Valori alle stelle per i rossoneri: merito del tecnico

Il lavoro di Stefano Pioli sta avendo riscontri non solo sul profilo tecnico ma anche su quello economico. Grazie alla sua guida tanti giocatori adesso hanno un profilo internazionali basti pensare a Rafael Leao, acquisto per 28 milioni di euro e che ora viene bramato dalle big d’Europa con un cartellino che rischia di supera abbondantemente la tripla cifra. E discorso identico lo si può fare anche per Kalulu, una vera e propria rivelazione, dopo essere stato preso quasi a zero dal Lione e che oggi vale intorno ai 30 milioni di euro.

Milan, ora la conferma in Champions League

Ora il Milan è chiamato a confermarsi. Il cammino in serie A resta di altissimo livello ma bisogna riuscire a trovare conferme del lavoro anche in ambito europeo con una prestazione convincente contro il Chelsea nella gara di martedì sera. E saranno ancora una volta le scelte di Pioli che potranno fare la differenze.

Tifosi Milan: è lui il nostro top player

Prima della gara con la Juventus, qualche tifoso storceva il naso nel leggere la formazione rossonera. Le scelte di Pioli sembravano decisamente azzardate e qualche tifoso le aveva messe in discussione. Ora invece sono tutti d’accordo: “Perché gioca Diaz? Perché gioca Pobega? Perché gioca Gabbia? Perché Stefano Pioli è l’allenatore del Milan campione d’Italia e sa quello che deve fare”, commenta Teo. Anche Roberto esalta il mister: “Al contrario di quello che sedere sull’altra panchina: semplicemente Pioli ha dato un impianto di gioco alla sua squadra e spesso se cambiano gli interpreti la prestazione è comunque di livello”.