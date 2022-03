Il Napoli ridisegna la difesa: due innesti dalla Premier League

09-03-2022 13:21

Con lo scudetto più lontano dopo la sconfitta con il Milan, il Napoli deve assolutamente centrare la qualificazione alla Champions League per assicurarsi la liquidità necessaria ad operare nel prossimo calciomercato.

Un mercato che sarà importante per il club azzurro, chiamato a completare la rifondazione dell’organico e avviare un nuovo ciclo. A tal proposito, nell’ambiente napoletano si è parlato molto degli addii di Insigne e Mertens – anche quello del belga pare quasi certo – ma secondo il Corriere dello Sport anche la difesa potrebbe subire un profondo rinnovamento: Ghoulam e Malcuit sono destinati a lasciare il club a parametro zero, Tuanzebe non verrà riscattato dal Manchester United mentre per Koulibaly c’è il fortissimo interesse del Barcellona.

Rivoluzione in difesa

Il d.s. azzurro Giuntoli ha quasi chiuso il primo acquisto, quello del terzino sinistro uruguaiano Olivera, in arrivo dal Getafe, e ora punta a una coppia di difensori entrambi in forza al Southampton, in Premier League.

Si tratta di Mohammed Salisu, 22enne centrale mancino di nazionalità ghanese, e Jan Bednarek, 25enne polacco di piede destro. Entrambi hanno una valutazione alta ma non elevatissima, attorno ai 15 milioni di euro, buona esperienza e soprattutto grandi potenzialità: Salisu, in particolare, è ritenuto un difensore di ottime prospettive, in grado di raccogliere, dopo un ovvio periodo di adattamento, anche l’eredità di Koulibaly.

Naturalmente per arrivare a questi giocatori il Napoli deve assicurarsi la partecipazione alla Champions League, dovesse farcela, però, i tifosi sarebbero pronti ad accogliere Salisu e Bednarek a braccia aperte, almeno a giudicare dai primi commenti sui social network.

I tifosi sperano nell’arrivo di Salisu

“Salisu è fortissimo”, scrive Fabio su Twitter, augurandosi l’arrivo del ghanese. “Abbiamo assolutamente bisogno di sangue fresco da immettere nella squadra: sarebbe più importante una rivoluzione in attacco, ma prendere giocatori nuovi in difesa non mi dispiace”, argomento Mariano su Facebook. “Salisu sta facendo un campionato assurdo nel Southampton, e l’allenatore Hasenhuttl gioca molto alto e porta molta pressione sulla palla. Ma per portarlo al Napoli servono molto più di 15 milioni secondo me”, spiega Francesco con una punta di scetticismo.

“Costerebbe meno Bednarek, credo: è un centrale affidabile e può completare il reparto con KK”, il parere di Mario. “Preferisco Salisu – chiosa Giovanni – con Koulibaly comporrebbe una coppia impenetrabile”.

SPORTEVAI