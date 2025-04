Immobile da record in Turchia: il tris con cui eguaglia Okaka e Balotelli. Il Besiktas lo scarica, Torino e Genoa ci pensano

L’ex attaccante della Lazio continua a segnare a raffica con la maglia del Besiktas che però a fine stagione potrebbe lasciarlo libero: in Italia ci pensano Genoa, Torino e Verona

Fare gol è come andare in bicicletta: non si scorda mai. E di sicuro non lo ha dimenticato Ciro Immobile che anche a 35 anni fa vedere a tutti che come attaccante è ancora uno dei più incisivi d’Europa. Anche lontano dai riflettori della serie A, Ciro fa parlare di sé e non è da escludere un ritorno nel nostro campionato.

Record come Okaka e Balotelli

Sono 14 le reti che Ciro Immobile ha messo a segno nel campionato turco. Una stagione, quella con la maglia del Besiktas, che si può considerare più che positiva per l’ex attaccante della nazionale italiana. Un bottino reso ancora più importante e significativo grazie alla tripletta messa a segno nel match contro l’Hatayspor e che permette al campano di eguagliare un record che prima di lui solo due altri italiani erano riusciti a segnare. Immobile diventa il terzo italiano, dopo Okaka e Mario Balotelli, a mettere a segno una tripletta nel massimo campionato turco.

L’addio scontato al Besiktas

Nonostante una buona stagione con la maglia del Besiktas, l’avventura di Ciro Immobile potrebbe essere giunta al capolinea. Nelle scorse settimane è stato il presidente del club turco a rivelare l’addio dell’attaccante a fine stagione: “Lo dico apertamente: Ciro Immobile se ne andrà a fine stagione. L’argomento è chiuso. Non c’è stata alcuna richiesta ufficiale di proroga e non ci sarà”. Di tenore diverso invece le parole dell’attaccante che ha replicato: “Il mio unico desiderio è lottare per il Besiktas e rappresentare al meglio questa maglia”. Il contendere è probabilmente legato a un ingaggio molto oneroso (circa 6 milioni l’anno) con il club turco che vorrebbe uscire dal biennale dopo solo una stagione.

Il possibile ritorno in serie A

Ciro Immobile è stato uno degli attaccanti più prolifici della serie A nonostante abbia giocato diverse stagioni lontano dal nostro paese. Nella classifica dei marcatori all-time è all’ottvo posto con 201 gol segnati, davanti a lui delle leggende come Baggio e Di Natale, mentre per salire sul podio bisogna raggiungere i 225 di Nordahl. In Turcia però Immobile ha dimostrato di essere ancora un giocatore senza particolari problemi fisici nonostante le 35 primavere che sono ormai imminenti.

Un ritorno in serie A non è da escludere ovviamente non in una big. C’è chi parla di un possibile ritorno al Torino dove Sanabria è in uscita e l’azzurro andrebbe a fare da “back-up” al rientrante Zapata. Ma c’è anche l’ipotesi Genoa con i rossoblù che dopo aver scommesso su Balotelli, potrebbe puntare su di lui, in caso di mancato riscatto di Pinamonti che dovrebbe tornare al Sassuolo. Ma si parla anche di un interessamento del Verona.