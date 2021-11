Infortunio Immobile, una tifoseria è sul piede di guerra

09-11-2021 19:12

Giornata difficile quella di Ciro Immobile che, dopo lo sfogo nelle sue dichiarazioni e la voglia di tornare ad aiutare la Nazionale azzurra, è costretto a lasciare anzitempo Coverciano. Il motivo dietro il forfait dell’attaccante di Torre Annunziata è, come rivelato dall’esito degli esami odierni, una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra“.

Immobile lascia la Nazionale, Scamacca al suo posto

Il bomber azzurro sarà così costretto a rientrare a Roma e tifare da casa i propri compagni nelle decisive sfide del 12 e 15 novembre contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord. Due match fondamentali per centrare la qualificazione al mondiale in Qatar dell’anno prossimo, ma che Roberto Mancini dovrà affrontare senza il suo centravanti titolare. Per colmare il buco lasciato da Immobile, il commissario tecnico ha arruolato l’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca.

Immobile, le insinuazioni dei tifosi della Juventus

Sui social, la vicenda dell’infortunio occorso a Immobile scatena la rabbia dei tifosi di fede bianconera, che vedono questo problema come una scusa dell’attaccante per farsi trovare pronto in vista di Lazio-Juventus di campionato in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 20 novembre alle 18. C’è chi scrive: “Immobile è la seconda volta che lascia la Nazionale per rientrare freschissimo per la Serie A. La prima volta aveva l’Inter, stavolta la Juventus“, e chi domanda: “Stranamente Immobile già lascia la Nazionale… Scommettiamo che recupera per Lazio-Juve? Ma quando finirà questa buffonata?”.

Tantissimi i messaggi contrariati. Un altro tifoso commenta: “Immobile lascia il ritiro per un affaticamento muscolare lo stesso per cui Chiellini e Bonucci non hanno giocato contro la Fiore e deciso di stringere i denti per l’Italia rischiando al ritorno di non giocare contro la Lazio. Quanto scommettiamo che Immobile invece giocherà?” e ancora: “C’è chi si preserva per la Nazionale… E c’è chi usa la Nazionale per preservarsi… Capisc’ammè…”, “Io penso che Immobile in Lazio-Juve sarà titolare“.

Non manca, ovviamente, chi ricaccia le accuse e commenta: “Nemo propheta in patria“, o ancora: “Che dire, Ciro quando vede la maglia azzurra attira su di se un carico di sfortuna enorme. Questa non ci voleva; è di gran lunga il miglior attaccante italiano!“, oppure: “Quelli che parlano di Immobile, di Lazio-Juve fra 10 giorni, di complotti vari, sono gli stessi che al primo errore quando gioca con la nazionale sono pronti a metterlo in croce“, “Prima si lamentano perché Immobile gioca in Nazionale, poi si lamentano perché Ciro non gioca contro la Svizzera alludendo a Lazio-Juventus che ci sarà tra due settimane (e non al fatto che gioca da tempo da infortunato)”.

SPORTEVAI