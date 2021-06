Inghilterra-Croazia 1-0: ci pensa Sterling, le pagelle

Esordio positivo per l’Inghilterra a Wembley, che batte la Croazia nel big match del girone d ‘vendicando’ la semifinale dei Mondiali 2018 che portò Modric e compagni in finale. Decide la rete di Sterling nella ripresa, team Dalic deludente e con zero tiri in porta.

Scelte sorprendenti per Southgate, che lascia Sancho e Chilwell in tribuna al pari di Maguire, con Grealish in panchina. Dal 1′ Trippier sulla sinistra, mentre al centro c’è Philipps. Dall’altra parte sorpresa Kovacic e Gvardiol, il primo sulla trequarti, il secondo a sinistra.

Pronti via, spinti dal calore di Wembley i giocatori di Southgate riescono a farsi pericolosissimi davanti a Livakovic: Sterling apre per Foden ed è l’uomo più atteso a battere a rete, cogliendo però il montante che porta al nulla di fatto. Inghilterra meglio per gioco e azioni, ma il portiere della Croazia non deve più sporcarsi i guantoni, se non per una conclusione di Philipps.

Croazia invece molto bassa in attesa di trovare il varco giusto, che di fatto nella prima frazione non arriva. L’Inghilterra è messa bene in campo e gli ‘ospiti’ appaiono in difficoltà nel provare a mostrare tutta la qualità di Modric, Kovacic e compagnia offensiva.

Nella ripresa il copione non cambia, con l’Inghilterra più decisa e la Croazia timida e ampiamente irriconoscibile. Il gioco ragionato dei britannici porta al vantaggio al 57′: Philipps centralmente per Sterling, che trova una conclusione deviata, ma comunque alle spalle di Livakovic.

Il vantaggio dell’Inghilterra non sveglia la Croazia, che riesce a concludere da fuori area e in maniera disordinata senza mai impensierire Pickford. Neanche il team Southgate, nonostante il possesso palla continuo, chiude la gara, tenendo il punteggio sull’1-0 fino al termine del match. Basta questo.

Nell’ultima parte di gara l’unico spunto interessante è dato dal recor di Bellingham: a 17 anni è il giocatore più giovane nella storia degli Europei. Arma in più per Southgate.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

INGHILTERRA-CROAZIA 1-0

Marcatori: 57′ Sterling

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford 6; Walker 6,5, Stones 6, Mings 6, Trippier 5,5; Phillips 7,5, Rice 6, Mount 6; Sterling 7 (91′ Calvert-Lewin), Kane 6 (82′ Bellingham), Foden 5,5 (71′ Rashford 5,5).

CROAZIA (4-3-3): Livakovic 6; Vrsaljko 5, Caleta-Car 5, Vida 5,5, Gvardiol 5; Modric 6, Brozovic 4,5 (70′ Vlasic 5), Kovacic 5 (85′ Pasalic); Rebic 4,5 (78′ Petkovic), Kramaric 5 (70′ Brekalo), Perisic 5.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Kovavic (C), Caleta-Car (C), Kane (I), Brozovic (C), Foden (I)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 13-06-2021 17:26