Insulti razzisti a Vlahovic: la decisione della Questura di Bergamo scatena la polemica

La questura di Bergamo ha messo 9 provvedimenti di Daspo contro i tifosi dell’Atalanta dopo i cori a sfondo razzisti nei confronti dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic

12-05-2023 11:21

Una prima reazione, forse ancora poco ma qualcosa sembra muoversi nel calcio italiano e nella lotta al razzismo. E’ arrivata infatti la decisione della Questura di Bergamo che ha emesso 9 provvedimento di Daspo nei confronti dei tifosi che domenica scorsa si sono resi protagonisti di cori razzisti contro il giocatore della Juventus, Dusan Vlahovic.

Atalanta-Juventus, arrivano le decisioni della Questura

I primi accertamenti della Questura di Bergamo hanno portato all’emissione di 9 provvedimenti di Daspo firmati all’indirizzo di altrettanti tifosi dell’Atalanta che si sono resi responsabili di ripetuti cori, con evidente discriminazione razziale, nei confronti dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Il provvedimento mira ad impedire l’accesso allo stadio per un periodo che va da 1 a 5 anni per quelli che la stessa Questura ha definito come “condotte di estremo disvalore sociale e morale che hanno comportato l’unanime condanna dell’evento”. Gli accertamenti, che sono ancora in corso alla ricerca di altri responsabili, sono stati resi possibili attraverso le immagini di sorveglianza del Gewiss Stadium.

Atalanta, la chiusura della Curva Nord per un turno

La decisione della Questura arriva a distanza di pochi giorni dalla sentenza del Giudice Sportivo che ha decretato la chiusura della Curva Pisani per un turno. Nelle motivazioni che hanno portato il giudice a questa decisione il fatto che i cori nei confronti di Dusan Vlahovic provenivano da circa l’80% dei 9mila che occupavano il settore. L’Atalanta non ha ancora comunicato la decisione di appellarsi o meno contro la sentenza e a seguito di un caso che ha riscosso una condanna unanime da tutto il mondo del calcio.

Tifosi Juventus inferociti dopo la decisione della Questura

La comunicazione della questura di Bergamo e l’emissione di 9 Daspo sembra non accontentare i tifosi della Juventus. Come spiegato nel comunicato del Giudice Sportivo, il numero di tifosi coinvolti nei cori contro Vlahovic è decisamente superiore e nonostante le indagini proseguano, i fan bianconeri sottolineano come le misure adottate non siano sufficienti: “Però che voce che avevano 9 di loro. Tutti tenori o anche qualche baritono?”. E ancora: “Le 9 persone più rumorose al Mondo, visto che si sentivano solo loro dalla televisione”. Piero commento: “Speriamo sia solo l’inizio, perché i cori li hanno fatti in migliaia e stavolta sul serio”.