Il Newcastle irrompe su Barella: pronta maxiofferta all'Inter, i tifosi adesso tremano

Il Newcastle ha messo gli occhi su Nicolò Barella e avrebbe fatto pervenire all'Inter una prima offerta da circa 60 milioni di euro, scatenando la reazione dei tifosi.

14-06-2023 22:47

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Inter, sirene inglesi per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro sarebbe finito nel mirino di una delle società economicamente più potenti al mondo, il Newcastle. Primi contatti tra i club, ma le indiscrezioni dell’offerta preliminare che i Magpies avrebbero presentato alla dirigenza della Beneamata, scatenano la reazione dei tifosi sui social.

Newcastle-Inter, primi contatti per Barella

Intermediari del Newcastle al lavoro per valutare le possibilità di portare in Premier League Nicolò Barella. I contatti tra i due club sarebbero stati avviati nelle ultime ore, con addirittura una proposta preliminare per sondare il terreno con l’Inter ed, eventualmente, intavolare una trattativa ufficiale.

Newcastle, 50 milioni di sterline Barella

Stando alle indiscrezioni riportate da The Telegraph, la prima proposta giunta sul tavolo di viale della Liberazione si assesterebbe attorno ai 50 milioni di sterline, pari a circa 58 milioni di euro. Una cifra che non incontra la valutazione fatta dall’Inter, che avrebbe già gentilmente declinato. Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, però, la prima offerta dovrebbe semplicemente fare da apripista per una trattiva vera e propria.

Cifra destinata a salire?

Non è da escludere, infatti, che il Newcastle possa presto alzare la propria offerta e convincere l’Inter a prendere in considerazione tutte le opzioni. Dunque, Barella, che ora è impegnato con la Nazionale maggiore per la fase finale di Nations League, potrebbe davvero lasciare Milano in estate. Certo, ci vorrà una cifra ritoccata al rialzo per il club e un contratto importantissimo, ma con il potente fondo saudita Pif alle spalle, i Magpies possono fare la voce grossa.

Inter, prima offerta respinta

Quello che è certo è che l’Inter, al momento, considera l’ex Cagliari incedibile e non c’è alcuna fretta per privarsi di uno dei gioielli più in vista della propria rosa. A ciò, si aggiunge l’ancora non elevato appeal dei bianconeri d’Inghilterra, che nonostante la partecipazione alla prossima Champions League, restano fuori dal novero della big di Premier e potrebbero non stuzzicare oltremodo Barella. Ma l’estate è lunga e non è detto che al primo approccio non possano seguire offerte irrinunciabili.

La reazione dei tifosi, tra stupore e timori

Sui social, intanto, i tifosi della Beneamata non mancano di commentare. A farla da padrone sono i commenti che considerano troppo basse le cifre. Qualcuno scrive: “Con 50mln manco gli scarpini vedono” e un altro rilancia prendendo in giro i milanisti: “Con 50 milioni ci compri Tonali, al limite. Sicuramente non Barella”. C’è poi chi puntualizza: “Mi sa che si sono dimenticato l’1…(150 M)”, “Almeno il doppio e forse ci sediamo ad ascoltare cosa hanno da dire”.

Qualcuno teme e twitta: “50 milioni di sterline, 60 milioni di € circa, se esiste un’offerta il rischio di perderlo è alto” e anche: “Comprata maglietta settimana scorsa piango“, “Costano cari solo i giocatori delle altre società. I nostri sempre poco… mah”. Un altro tifoso, infine, prova a ipotizzare: “150 forse si ragiona prendi Frattesi, Milinkovic, e Kessie e ci abbracciamo tutti quanti.. e ti rimangono 50 milioni da investire x un terzino un attaccante”.