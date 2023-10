Champions League, Inter-Benfica: dove vederla in Tv e streaming, info e orario

Champions League, esordio a San Siro per l'Inter di Simone Inzaghi: martedì arriva il Benfica, scalpita Lautaro Martinez che vuole fare la differenza anche in Europa.

Dopo aver cancellato il passo falso con il Sassuolo, vincendo in goleada contro la Salernitana di Paulo Sousa, l’Inter di Simone Inzaghi si rituffa in Champions League per affrontare i portoghesi del Benfica, in occasione della 2a giornata della fase a gironi. Calcio d’inizio previsto per martedì 3 ottobre alle ore 21.00: scopri qui di seguito tutte le info utili sulle probabili formazioni e su dove vedere la partita in diretta Tv e streaming gratis online.

Dove vedere Inter-Benfica in diretta Tv in chiaro e streaming gratis online

Inter-Benfica, sfida in programma martedì alle ore 21.00 allo “Stadio Giuseppe Meazza” in San Siro, sarà trasmessa in diretta Tv sui canali Sky Sport e in chiaro su Canale 5. Canale 253 per quanto concerne Sky Calcio, con possibilità di assistere al match live in streaming su Sky Go, effettuando il login inserendo le proprie credenziali e il numero del vostro abbonamento.

Servizio streaming attivo anche su mediasetinfinity.mediaset.it, cercando Mediaset Play, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Massimo Paganin pronti ad accompagnarvi in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis online sul portale di riferimento, subito dopo il TG5 delle 20.00.

Diretta radio su Rai Radio Uno, con contributi pre e post gara a partire dalle 20.30, con aggiornamenti in tempo reale dal “Maradona” per Napoli-Real Madrid e da San Siro per Inter-Benfica. Riflettori puntati anche sui canali social ufficiali dei club interessati, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori live su Facebook, Instagram e Twitter.

Le probabili formazioni di Inter-Benfica

Smaltita la delusione per la prima sconfitta stagionale, arrivata tra le mura amiche contro il Sassuolo pochi giorni fa, l’Inter ha rifilato un secco 0-4 alla Salernitana di Paulo Sousa, affidandosi al talento e alle straordinarie qualità di Lautaro Martinez, tenuto inizialmente in panchina in vista dell’impegno europeo. Il capitano nerazzurro, ancora una volta, è risultato fondamentale per la compagine allenata da Simone Inzaghi, come testimoniano i quattro gol messi a referto.

Nel martedì di Champions, in campo i titolarissimi per l’ex tecnico della Lazio, che non cambierà di certo il collaudato 3-5-2: in porta lo svizzero Sommer, con Pavard e Bastoni ad affiancare Francesco Acerbi in difesa. Sulle corsie esterne spingeranno Dumfries e Dimarco, con Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Barella e Mkhitaryan completeranno la batteria dei centrocampisti, con Marcus Thuram accanto all’inamovibile Lautaro Martinez.

Di fronte, un Benfica che vive un ottimo momento di forma ed è reduce dal successo di misura nel big match con il Porto. Secondo posto in classifica, con 18 punti all’attivo dopo le prime 7 giornate, a -1 dalla capolista Sporting Lisbona. In Champions, però, è arrivato un brusco stop casalingo contro il Salisburgo, capace di vincere con il punteggio di 0-2 al Da Luz. Squalificato Antonio Silva, espulso contro gli austriaci alla prima.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Benfica:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. All. Schmidt.

Inter, tra corsa Scudetto e Champions League: le parole di Simone Inzaghi

Un calendario fitto di impegni e una serie di obiettivi importantissimi, come giusto che sia per una squadra che viene da una finale di Champions League e due trofei vinti in Italia. All’alba della seconda sosta dedicata alle nazionali, 180 minuti di fuoco per l’Inter di Simone Inzaghi, tra Benfica e Bologna.

Primato in Serie A, in coabitazione con il Milan di Stefano Pioli, e una classifica del girone di Champions da raddrizzare sin da subito, dopo il pareggio agguantato in extremis a San Sebastian contro la Real Sociedad. Vincere per rimettere ogni cosa al proprio posto, senza riavvicinare fantasmi del passato e complicarsi la vita prima del doppio confronto con il Salisburgo.

Inzaghi, intanto, non si è sbilanciato sulla corsa Scudetto, consapevole dell’attuale equilibrio e di ciò che potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Non faccio griglie di favorite per lo scudetto, noi vogliamo fare più partite possibili come lo scorso anno. È difficile con tanti impegni, viaggi e trasferte e poi pochi giorni per preparare le partite. Ma questo è il nostro obiettivo.

