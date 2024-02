Inter, bufera su Acerbi ma il gol non c'entra: i tifosi chiedono la prova tv

Non bastavano le polemiche per la rete con il dubbio sul fuorigioco di Thuram, il difensore ex Lazio va sotto i riflettori anche per un altro motivo

11-02-2024 13:38

L’indignazione del popolo giallorosso dopo il gol di Acerbi, convalidato da Guida che pure era stato chiamato all’on field review dal Var, è stato solo l’antipasto. A far arrabbiare i tifosi della Roma in occasione del match – poi perso in rimonta per 4-2 – con l’Inter è stato anche un gestaccio dello stesso difensore che ha scatenato una bufera sui social.

Acerbi mostra il dito medio alla curva romanista

L’episodio è accaduto proprio dopo il gol del vantaggio nerazzurro. Quando l’arbitro, dopo aver rivisto le immagini, ha indicato il centrocampo avendo giudicato passiva la posizione di offside di Thuram, Acerbi si è rivolto verso la curva e ha mostrato il dito medio ad una parte della tifoseria giallorossa che di certo – non foss’altro per il suo passato laziale – non era stata tenera nei suoi confronti.

Il precedente di Acerbi dopo il rigore sbagliato da Henry

Sfuggito all’arbitro e alle telecamere – e quindi al VAR – il gestaccio di Acerbi è però passato in cavalleria. Acerbi è peraltro recidivo, essendosi già reso protagonista di un comportamento antisportivo poco tempo fa, andando ad esultare (con Dimarco) in faccia a Henry dopo il rigore sbagliato dal veronese a San Siro.

Tifosi romani furiosi con Acerbi

Come in quell’occasione, però, difficile che il giocatore venga sanzionato con una squalifica o una multa a meno che il giudice sportivo non chieda la prova tv come chiedono molti tifosi: “Questo è un evidente caso di prova tv, non ci sono dubbi che il giudice sportivo interverrà visto che è sfuggito all’arbitro. O no?” oppure: “Naturalmente ammonito, come lo fu Ibra nello stesso stadio vs lo stesso avversario…..ah no!?” e ancora: “Prova TV e squalifica vero? Oppure solito trattamento per la banda bassotti marottiana?” e anche: “Antisportivo, speriamo nelle immagini televisive e venga sanzionato”.

C’è chi osserva: “Ad altre squadre squalifiche e indagini della procura federale, qui ovviamente non faranno niente come sempre” e anche: “Ibra fu ammonito per aver alzato le braccia mentre gli urlavano di essere uno zingaro. Ricordiamolo” e ancora: “Non dimentichiamo che Acerbi ha un passato laziale, questo i tifosi non lo scordano…e nemmeno lui” Gli interisti trovano la motivazione: “Certo dite però anche che gli gridano “devi morire” mentre sta uscendo dal campo in Roma-Inter“.