Roma-Inter, moviola: prodezza o abbaglio sul primo gol? Ecco cosa è successo

La prova dell’arbitro Guida analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli e da Cesari: il fischietto campano ha ammonito solo due giocatori

11-02-2024 07:30

Non ha voluto correre rischi Rocchi per il big-match Roma-Inter. All’Olimpico ci sarà il torrese Guida, che aveva superato a pieni voti l’esame Atalanta-Lazio la settimana scorsa e che rientra nella top-five dei fischietti della Can. Vediamo come se l’è cavata il fischietto campano ieri all’Olimpico?

Clicca qui per vedere gli highlights di Roma-Inter

I precedenti di Guida con Roma e Inter

Con Guida i giallorossi hanno uno storico di 10 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. L’ultima partita con protagonista la squadra di De Rossi diretta dall’arbitro italiano risale a Milan-Roma (3-1) di questa stagione: l’ultima gara di Mourinho sulla panchina giallorossa. Due invece i precedenti stagionali per Guida con l’Inter di Simone Inzaghi, entrambi terminati in parità: 2-2 contro il Bologna e 1-1 in casa della Juventus. Ha diretto una sola sfida tra Inter-Roma: 1-1 del 2019.

Guida ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Sacchi quarto uomo, al VAR Mazzoleni e all’AVAR Pairetto, l’arbitro ha ammonito due giocatori, entrambi della squadra di De Rossi: 47′ Mancini (R), 92′ Huijsen (R)

Roma-Inter, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Si parte col gol del vantaggio nerazzurro. Al 19’ su angolo di Dimarco, Acerbi insacca di testa. I giallorossi protestano ravvisando un’ostruzione al portiere di Thuram che dopo check al VAR non sfugge nemmeno a Mazzoleni e Pairetto che richiamano Guida all’onfield review. L’arbitro però dopo review al monitor decide di convalidare comunque la rete, giudicando la posizione di offside di Thuram – che insieme a Mancini è proprio davanti al portiere portoghese della Roma – passiva in quanto, dopo la capocciata di Acerbi la palla è diretta sul secondo palo e non sul palo di competenza del portiere.

Al 48’ silent check su un presunto contatto ai danni di Lautaro per ostruzione di Paredes. Guida però fa riprendere il gioco perché è Acerbi che, involontariamente, colpisce il suo compagno di squadra sul volto con una leggera gomitata. Giuste le due ammonizioni comminate in Roma-Inter.

Per Marelli giusta l’interpretazione dell’arbitro sul primo gol

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “Il check riguarda la posizione di Thuram a contatto con Rui Patricio sul colpo di testa di Acerbi. Effettivamente è in fuorigioco Thuram: bisogna vedere quanto ha impattato sul portiere. Se c’è contatto tra i due giocatori, c’è la possibilità che la rete venga annullata.

A mio parere la rete è stata convalidata perché Rui Patricio non è stato toccato nel movimento della parte destra, dove è stato toccato il portiere. Guida è stato molto al monitor per valutare l’eventualità ed è una valutazione che ci sta, perché Thuram non rappresenta un impedimento. Ricorda il gol annullato in Milan-Napoli per fuorigioco geografico di Giroud: all’epoca dissi che il gol non andava annullato, proprio per lo stesso principio non avendo impattato Juan Jesus».

Per Cesari decisione perfetta

Dello stesso avviso anche Graziano Cesari. L’ex arbitro genovese spiega a sportmediaset.it: “Decisione perfetta. Il Var invita alla review Guida per una presunta irregolarità di Thuram su Rui Patricio. L‘attaccante interista non tenta di giocare il pallone, non disturba la visuale del portiere, non impatta né interferisce sulle capacità del portiere di giocare il pallone. Quindi corretta la chiamata Var e corretta la decisione finale di Guida. Nessuna infrazione alla regola 11 del fuorigioco”.