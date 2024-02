Pagelle Roma-Inter 2-4: uragano Thuram, Angelino e Lukaku cancellano la prova super di Pellegrini ed El Shaarawy

Top e flop di Roma-Inter, valevole per la 24° giornata di serie A 2023/2024: Angelino e Lukaku affossano la squadra di De Rossi, spallata al campionato dei nerazzurri trascinati da un super Thuram

L’Inter supera 2-4 la Roma grazie a un secondo tempo da incorniciare e conferma il primato. Dopo una prima frazione complicata e chiusa sotto 1-2, i nerazzurri di Inzaghi (in tribuna per la squalifica) ribaltano tutto con la ripresa perfetta. Nei giallorossi, non bastano le prove maiuscole di Pellegrini ed El Shaarawy, con Angelino e Lukaku che cancellano quanto di buono fatto vedere dall’undici di De Rossi nel primo tempo. Nerazzurri spietati e capaci di azzannare il match dopo 45′ complessi. Thuram è ancora una volta l’uomo in più, Sommer chiude tutto e completa il successo sotto la pioggia battente dell’Olimpico che potrebbe dare una spallata importante al campionato.

Roma-Inter, la chiave della partita

Il match si sblocca appena dopo il quarto d’ora. Lukaku riesce solo a prolungare il corner tagliato di Dimarco, la sfera carambola sul centro sinistra nella zona di Acerbi, che disegna una parabola imprendibile sul palo lontano della porta di Rui Patricio. La Roma resta in gara e, a un soffio dalla mezz’ora, trova il pari. Il gol è di Mancini, che sfrutta lo spazio concessogli da Pavard per insaccare di testa l’1-1. Al 42′ arriva anche la rete del sorpasso, con Pellegrini che avvia il contropiede ed El Shaarawy a non sbagliare, superando Sommer con il mancino sotto il sette sul primo palo.

Rivivi le emozioni della gara dell’Olimpico

A inizio ripresa, l’Inter alza il ritmo e ribalta il risultato. Il match winner è Thuram, che insacca il 2-2 con il taglio vincente sul cross basso dalla destra di Darmian e, pochi minuti più tardi, costringe Angelino a deviare nella propria rete la sfera che vale il nuovo vantaggio dell’undici di Inzaghi. Nel finale di gara, dopo l’errore incomprensibile di Lukaku a tu per tu con Sommer e l’ingresso positivo di Baldanzi, l’Inter archivia il match con il contropiede orchestrato da Arnautovic e chiuso da Bastoni con la complicità di un Rui Patricio non proprio perfetto.

Inter, che cosa ha funzionato

La capolista dimostra di poter gestire qualsiasi tipo di situazione e si regala tre punti complicati da un primo tempo opaco e chiuso in svantaggio. Passo indietro per Pavard, ma con un Thuram in stato di grazia può succedere di tutto e così è anche all’Olimpico, che porta al francese un gol e la seconda autorete procurata: Angelino ci ha capito davvero poco.

Roma, che cosa non ha funzionato

Il ritorno in campo dopo l’intervallo è da dimenticare, ma la vera croce dei giallorossi è la prova da incubo di Angelino, che lascia troppa libertà Darmian sul 2-2 di Thuram e sigla l’autorete del 2-3 nel tentativo di anticipare lo stesso Thuram sul primo palo. Bocciatura pesante anche per Lukaku, che si lascia inglobare dai centrali nerazzurri e commette due errori che condannano l’undici di De Rossi: servendo involontariamente Acerbi sull0 0-1 e sprecando il 3-3 a tu per tu con Sommer.

Le pagelle della Roma

Le pagelle dell’Inter

Top e flop di Roma-Inter

Top

Thuram: Valore aggiunto per l’undici di Inzaghi, l’ex Mönchengladbach spacca la gara con due tagli letali che ribaltano una buona Roma e regalano tre punti importantissimi ai nerazzurri.

Valore aggiunto per l’undici di Inzaghi, l’ex Mönchengladbach spacca la gara con due tagli letali che ribaltano una buona Roma e regalano tre punti importantissimi ai nerazzurri. Pellegrini: Altra prestazione maiuscola per il capitano. C’è ancora una volta da chiedersi dove fosse con Mourinho in panchina. Serve due assist al bacio e si carica la squadra sulle spalle. La poca freddezza di Lukaku gli nega il terzo, bellissimo, assist di serata.

Flop

Angelino: Dopo il buon esordio, scompare nella serata dell’Olimpico, macchiata dai due errori che confezionano la rimonta nerazzurra.

Dopo il buon esordio, scompare nella serata dell’Olimpico, macchiata dai due errori che confezionano la rimonta nerazzurra. Lukaku: Dov’è finito Big Rom? Se fare il lavoro sporco e accentrare le attenzioni dei difensori nerazzurri lo vede interprete più che pregevole, affossa i suoi con un errore davanti a Sommer che ha davvero dell’inspiegabile.

La pagella dell’Arbitro

Marco Guida 5,5: Il fischietto di Torre Annunziata dirige il match fischiando il giusto e lasciando correre molto. Manca probabilmente qualche cartellino giallo.

Roma-Inter: il tabellino del match

Roma-Inter 2-4

Roma (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino (60′ Spinazzola); Cristante (60′ Bove), Paredes; Pellegrini (75′ Baldanzi), Dybala (86′ Azmoun), El Shaarawy (75′ Zalewski); Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Celik, Kristensen, Renato Sanches, Aouar, Joao Costa. All.: Daniele De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (65′ De Vrij), Bastoni; Darmian (74′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (74′ Carlos Augusto); Thuram (86′ Sanchez), Lautaro Martinez (74′ Arnautovic). A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Klaassen, Buchanan, Asllani, Akinsanmiro. All.: Massimiliano Farris (Simone Inzaghi squalificato)

Arbitro: Marco Guida

Marcatori: 17′ Acerbi (I), 28′ Mancini (R), 44′ El Shaarawy (R), 49′ Thuram (I), 55′ (aut.) Angelino (R), 93′ Bastoni (I)

Note: Ammoniti: Mancini, Huijsen (R)