Roma-Inter: Lukaku flop, Angelino Mango e le polemiche sull’arbitro Guida: web in tilt

Dopo il 4-2 dell'Inter sulla Roma, con i nerazzurri sempre più soli in testa, il big match prosegue sui social: Lukaku, Angelino e Guida nel mirino

11-02-2024 11:00

Roma-Inter continua sui social. Dopo il poker calato dai nerazzurri all’Olimpico e la prima sconfitta di De Rossi da quando siede sulla panchina giallorossa, la partita prosegue sul web. Dalle polemiche per l’arbitraggio di Guida a quelle per la prova del grande ex Lukaku, fino agli sfottò sanremesi per l’autogol di Angelino.

Roma-Inter, polemiche in rete per l’arbitraggio di Guida

Altro scatto scudetto dell’Inter, che sbanca l’Olimpico 4-2 vincendo così il secondo big match di fila dopo il derby d’Italia. Sui social si è discusso molto dell’arbitraggio di Guida e del primo gol degli ospiti firmato Acerbi, più in particolare della presunta irregolarità di Thuram su Rui Patricio. Ad alzare la voce i tifosi della Roma. “La Marotta league colpisce ancora” sbotta Giacomo.

“Se il Var di questa sera (ieri, ndr) chiama Guida a rivedere l’immagine è perché il gol era da annullare! Ho visto solo a Roma degli arbitri che chiamati dal Var confermano la loro prima decisione” aggiunge Lucio. “Aspetto cosa abbia da dire Rocchi su questa cosa, che è semplicemente insensata. Quello è fuorigioco attivo sempre, gli mette le mani addosso. Guida ha oggi riscritto il regolamento” chiosa ApocaFede

La notte dell’ex: Lukaku stecca di nuovo con l’Inter, le reazioni

Chi sperava in un moto d’orgoglio nella gara di ritorno è rimasto sicuramente deluso. Lukaku ha steccato di nuovo contro l’Inter e i social non glielo perdonano. Big Rom, difeso da De Rossi, viene preso di miro sul web. “Lukaku ha toccato 7 palloni e ne ha sbagliati 12” ironizza Francesco. Sulla stessa lunghezza Alessandro, tifoso nerazzurro: “Assist al bacio di Lukaku e gol di Acerbi”. E, ancora, Marco: “Assist di Lukaku per il suo compagno Acerbi e Inter in vantaggio. Tutto sotto la Sud. Apoteosi”. Alegria do Povo 7 chiosa così su Twitter: “Ditemi che Lukaku è sempre tesserato Inter perché non è possibile sbagliare due gol così”.

Da Angelino ad Angelina… Mango: sfottò sanremesi alla Roma

L’autogol di Angelino e il trionfo di Angelina Mango al Festival di Sanremo si sono rivelati un assist perfetto per far scattare l’ironia social. Tanti gli sfottò dei tifosi nerazzurri all’indirizzo del nuovo acquisto della Roma, protagonista in negativo del big match dell’Olimpico con l’autorete che ha consentito alla squadra di Simone Inzaghi di mettere la freccia sui padroni di casa, portandosi sul momentaneo 3-2. “Autogol di Angelino e vittoria di Angelina” scrive Andre su Twitter. “Angeli protagonisti” scrive Manuel facendo riferimento al terzino giallorosso e alla cantante figlia d’arte. Intanto i tifosi della Roma già bocciano l’ex Galatasaray: “Karsdorp non sarebbe titolare in nessuna squadra di A. A sinistra avevamo un problema con Zalewski e Spinazzola, non lo abbiamo risolto con Angelino”. E spunta anche la foto-meme “Angelino Mango” con la maglia giallorossa.