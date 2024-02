Roma-Inter, Lukaku versione big match: il paragone con Thuram e anche i tifosi Juve lo prendono di mira

Romelu Lukaku disastroso nel match contro l’Inter: sbaglia in occasione del gol di Acerbi e nel finale si divora il gol del pareggio. Il belga finisce nel mirino dei social anche dei tifosi bianconeri

10-02-2024

La rivincita è servita. I tifosi dell’Inter che nella gara di andata contro la Roma avevano preparato la contestazione a Romelu Lukaku con tanto di fischietti, oggi si sono presi la loro rivincita. La prova del belga nel match dell’Olimpico è stata tutt’altro che positiva mentre il suo erede, Marcus Thuram, è risultato ancora una volta decisivo per la vittoria della squadra di Simone Inzaghi.

Lukaku e il rapporto con I big match

Da tempo il rapporto di Romelu Lukaku con le partite che contano è stato messo sotto scrutinio. L’attaccante belga non ha mai particolarmente brillato quando le luci dei riflettori sono più forti. La gara simbolo da questo punto di vista è stata forse la finale di Champions League della scorsa stagione, quando con la maglia dell’Inter non è riuscito a capitalizzare un paio di occasioni chiavi contro il Manchester City e anzi in una circostanza ha fatto quasi da difensore aggiunto per la squadra di Pep Guardiola.

La prova incolore contro l’Inter

La Roma di Daniele De Rossi è stata protagonista di una gara di splendido livello contro l’Inter, una gara di coraggio quella dei giallorossi che hanno messo in grande difficoltà la capolista, forse come mai nel corso di questa stagione. Il primo errore di Lukaku arriva in occasione del gol del vantaggio segnato da Acerbi quando una sua deviazione aerea permette all’ex compagno di squadra di trovare il gol. Nella ripresa però l’episodio chiave quando sul risultato di 2-3 si ritrova a tu per tu con Sommer, ma finisce per farsi scippare dall’estremo difensore svizzero.

Il paragone impietoso con Thuram

L’Inter ha dovuto rinunciare a Romelu Lukaku dopo un’estate ricca di polemiche. Al suo posto, a fare da compagno d’attacco a Lautaro Martinez è arrivato Marcus Thuram. Il francese ha avuto un impatto clamoroso come ha dimostrato anche nel match contro la Roma e soprattutto è diventato l’uomo delle gare più importanti, in campionato è andato a segno contro il Milan, contro la Roma all’andata, contro il Napoli, contro ala Lazio ed è stato decisivo anche nel match contro la Juventus.

Inter e Juve: i tifosi contro Lukaku

Per i tifosi dell’Inter è arrivato il momento della rivincita contro Lukaku: “Complimenti alla Roma di De Rossi. Senza Lukaku non ce l’avremmo mai fatta”, dice Ciccio Valenti. E sono tanti i commenti di questo tipo: “L’Inter ha vinto grazie a un episodio: la decisione di non riprendere Lukaku”. E ancora: “Sempre sia lodato il Chelsea che faceva muro per quello scambio”.

Ma a sorpresa sono anche i tifosi della Juve che si lanciano contro Big Rom. Le voci della scorsa estate e le critiche ricevute da Vlahovic dopo la gara di Sanremo scatenano i fan bianconeri: “Se solo ci fosse stato Lukaku al posto di Vlahovic domenica scorsa”, scherza Giuseppe. E ancora: “Se Vlahovic è un bidone per aver sbagliato uno stop, Lukaku cosa dovrebbe essere”.