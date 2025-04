Inter-Cagliari, moviola: Di Bello ne combina sempre qualcuna delle sue, i fischi a Mina

La prova dell’arbitro Di Bello a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto brindisino ha ammonito solo un giocatore

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Inter-Cagliari: il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese. Ultime uscite deludenti in Roma-Parma prima e Cagliari-Parma poi. Vediamo come se l’è cavata al Meazza.

I precedenti di Di Bello con Inter e Cagliari

Di Bello aveva già arbitrato in stagione tre volte il Cagliari: la prima nel pareggio contro il Como alla seconda di campionato (1-1), poi le due vittorie contro il Monza allo UPower Stadium di inizio gennaio (1-2) e quella interna contro il Parma del 9 febbraio (2-1). E’ stata invece la prima partita dell’Inter diretta in stagione (10 vittorie, 4 pari e nessuna sconfitta lo score dei 14 precedenti). Il fischietto di Brindisi era a quota 22 precedenti con i rossoblù durante la sua carriera, con uno score di appena quattro vittorie per i sardi. Di Bello, infine, ha esordito in Serie A proprio in una gara con il Cagliari protagonista, la sconfitta per 1-0 a Bologna del 12 aprile 2012.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi con Perenzoni IV uomo, Chiffi al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Deiola.

Inter-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ qualche problema per Mina, che deve ricorrere all’aiuto dei medici. Fischi di San Siro perché il colombiano resta in campo per qualche istante di troppo. Al 23′ De Vrij e Piccoli si allacciano in area nerazzurra: per Di Bello non c’è fallo. Al 32′ Arnautovic prova un numero. Al 32′ Lautaro Martinez entra in ritardo sulla caviglia di Mina: Di Bello non lo ammonisce e sbaglia, il giallo era netto.

L’argentino poi protesta per un fallo di mano non sanzionato dall’arbitro. Al 46′ manca l’ammonizione anche per Calhanoglu: intervento in scivolata in netto ritardo su Zortea, per Di Bello non è nemmeno fallo. Primo giallo al 69′ ed è per Deiola dopo un fallo su Correa: era diffidato e salterà la prossima gara. Dopo il recupero Inter-Cagliari finisce 3-1.