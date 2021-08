Inter, c'è il nodo rinnovo di Brozovic da sciogliere: le ultime

Non mancano le voci di mercato in casa Inter. Se da un lato si parla di Lukaku dall’altro si lavora anche per i rinnovi.

Su tutti, in cima alla lista c’è Marcelo Brozovic che ha il contratto in scadenza tra un anno. Di certo il croato è stato inserito nella lista degli indispensabili ma si parlerà dell’eventuale prolungamento del contratto solo a fine mercato.

L’Inter pensa però prima di tutto alle prime casse e a risanare i conti poi si cercherà di aprire una trattativa con i vari procuratori e con quello di Brozovic senza però andare troppo incontro alle richieste del giocatore, non è il momento e nessun club può permetterselo.

Il croato, come spiega “Gazzetta dello Sport”, guadagna 3,5 milioni a stagione e da pochi mesi è seguito da padre Ivan che probabilmente punterà al rialzo mirando ai 5 milioni (4,5 per il primo anno) così come accade a Calhanoglu.

L’Inter e Simone Inzaghi, neo tecnico dei nerazzurri non vogliono perdere il giocatore che è una pedina fondamentale come ha anche dimostrato nell’ultimo campionato. Inoltre, per la rosa che ha al momento l’Inter non ci sono sostituti di ruolo che potrebbero prendere il suo posto.

Allo stesso tempo, come detto, non si possono fare follie di mercato anche perché la società ha imposto un taglio del costo del lavoro del 15-20%.

Se proprio non dovesse essere trovato un accordo Marotta avrebbe in mente un piano B. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe Miralem Pjanic nelle mire di mercato.

Ci sarebbe infatti già stato un primo contatto giusto per sondare il terreno anche se il bosniaco vorrebbe tornare in maglia bianconera e al momento non sarebbe propenso a valutare altre opzioni.

OMNISPORT | 03-08-2021 14:06