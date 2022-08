23-08-2022 13:30

Ultimi giorni roventi per la campagna acquisti dell’Inter, alla ricerca di un difensore centrale in grado di rafforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi. Acerbi, inviso ai tifosi, è finito in stand-by, superato da Chalobah e Akanji.



Inter, Acerbi bloccato: non solo “colpa” dei tifosi

Da giorni il centrale della Lazio ha trovato l’accordo con gli uomini di mercato del club nerazzurro, tanto che non rientra più nei piani di Maurizio Sarri. Marotta e Ausilio hanno trovato l’intesa anche con la società capitolina, però esitano ad affondare il colpo.

L’affare è in stand-by per diversi motivi, in primis per ragioni ambientali: l’hashtag #AcerbiNonLoVogliamo è stato diffuso negli scorsi giorni su Twitter dai tifosi dell’Inter, che ricordano un errore del difensore nella scorsa stagione, che regalò la vittoria del Milan all’Olimpico a tempo scaduto. L’altra ragione è puramente tecnica: Marotta e Ausilio vorrebbero inserire nella rosa un profilo più giovane rispetto al 34enne ex Sassuolo.

Inter, Chalobah balza in pole position

Trevoh Chalobah è salito nelle gerarchie di Ausilio e Marotta negli ultimi giorni: il difensore del Chelsea, classe 1999, è rimasto in panchina nelle prime tre giornate di Premier ed è fuori dai piani di Tuchel. Per l’Inter è un’occasione da sfruttare: il giocatore, sponsorizzato dall’ex compagno di squadra Romelu Lukaku, potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Cresciuto nelle giovanili dei Blues, Chalobah è stato in prestito per tre stagioni all’Ipswich Town, all’Huddersfield Town e al Lorient. Centrale originario della Sierra Leone, ha compiuto tutta la trafila nelle Nazionali giovanili inglesi, e ha segnato la sua prima rete in Champions lo scorso 24 novembre, contro la Juve.

Inter, svolta anche per Akanji

Ma sono in arrivo novità anche per l’altro grande obiettivo della difesa, Manuel Akanji. Il centrale svizzero, in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2023, potrebbe arrivare a Milano in prestito: il club tedesco ha aperto al trasferimento a titolo temporaneo, mentre finora aveva puntato solo su una cessione immediata a 15 milioni di euro. La soluzione sarebbe quella di rinnovare di un anno il contratto del giocatore, prima di cederlo in prestito.

L’apertura all’Inter cambia le carte in tavola e potrebbe avvicinare l’elvetico ai nerazzurri: il giocatore è sempre stato il preferito tra le tre opzioni e l’affare ora potrebbe sbloccarsi.

