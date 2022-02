Inter, costano troppo: I tifosi cambiano obiettivo di mercato

28-02-2022 18:20

Intervistato da sulle frequenze di Gr Parlamento, l’amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è soffermato anche sul calciomercato che, immancabilmente, vede tra i protagonisti di spicco giocatori neroverdi. Tra gli oggetti del desidero di mezza Serie A, e non solo, ci sono senza alcun dubbio Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. Su entrambe si è scritto e parlato molto anche nell’ultima sessione invernale di mercato, ma alla fine non si sono mossi dall’Emilia.

Scamacca-Frattesi, la valutazione di Carnevali

Tra i club che sembrano poter essere in vantaggio per accaparrarsi le prestazioni di entrambe c’è sicuramente l’Inter, ma le parole odierne di Carnevali portano i tifosi a chiedere di guardare altrove. L’Ad, infatti, ha spiegato:

65 milioni di euro per Frattesi e Scamacca? Questa offerta può anche essere bassa. Poi, ovvio, dipende da come li dividiamo. Inter? Abbiamo parlato con loro a suo tempo, ma lo abbiamo fatto anche con altre società straniere e italiane. Di offerte concrete non ne sono arrivate. Credo che sia più probabile ricevere offerte dall’estero. Oggi per il calcio italiano è difficile, anche se a me farebbe piacere se restassero in Italia.

Inter, la reazione dei tifosi sul prezzo di Scamacca e Frattesi

Sui social, i tifosi dei campioni d’Italia in carica dimostrano di avere le idee molto chiare. C’è chi scrive: “A quei prezzi possono andare altrove, rientrano dai prestiti Pinamonti, Agoume’ e Satriano” e ancora: “Questi personaggi sono quelli che hanno detto le peggio cose contro la Super League, parlando di calcio popolare, passione e minchiate varie. Poi ti cerca 50mil per Scamacca: meritano di fallire“, “50 milioni per Scamacca sta bene la. Se devi fare un sacrificio economico vai su David che è clamorosamente più forte”, “Alza alza cosi scampiamo sti pericoli“, “Allora vendeteli all’estero”.

I commenti contrariati sono veramente tanti. Un altro tifoso scrive: “Allora ciao, via su altri. Renato Sanches a 25 lo prendi, forse anche meno. Per l’attacco più di 40M per Scamacca è una pazzia. Ha potenzialità ma per noi ci vuole uno fidato d’esperienza”, e anche: “Teneteveli pure!“. E non manca chi rinuncerebbe anche a cifre più basse o con formule diverse dal semplice corrispettivo economico e scrive: “Ma potreste serenamente tenerveli anche se chiedeste 60. In realtà il Sassuolo accetta contropartite, e il contante sarà molto meno, ma io li lascerei lì ugualmente”, “Carnevali tieniteli stretti che a quelle cifre non li prende nessuno“.

