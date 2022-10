Inter, Dimarco: "In pochi pensavano che saremmo passati"

Altra grande prestazione sulla fascia di Federico Dimarco, ormai titolare inamovibile del centrocampo di Simone Inzaghi. Queste le parole dell’azzurro ai microfoni di Amazon Prime dopo la gara vinta 4-0 dall’Inter contro il Viktoria Plzen:

“In pochi pensavano al nostro passaggio del turno e siamo contenti perché questo gruppo l’abbiamo superato da squadra e anche vincendo contro il Barca. Più giochi e più prendi fiducia. E poi capitano dei bassi durante il campionato ma io cerco sempre di migliorarmi sia in allenamento che in partita. Pensiamo partita per partita e giocare contro tutti. Dove arriveremo, lo vedremo”.