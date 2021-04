Inter e Milan in coro: "In beneficenza multe di Ibrahimovic e Lukaku"

Un modo per mettersi alle spalle un bruttissimo episodio trasformandolo in qualcosa di positivo e soprattutto edificante . Inter e Milan marciano compatte, e con un comunicato congiunto , pubblicato su entrambi i loro siti internet ufficiali, annunciano che multeranno le stelle Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic per il loro scontro risalente al derby di Coppa Italia . Ma che le somme ricavate dalle sanzioni saranno integralmente devolute in beneficenza .

“FC Internazionale Milano e AC Milan – si legge nella nota che hanno emesso entrambi i club meneghini -, nella consapevolezza di rappresentare da sempre i valori più autentici dello sport , hanno già stigmatizzato l’episodio che ha coinvolto i propri calciatori Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic in occasione della partita del 26 gennaio 2021 valevole per la Coppa Italia , ritenendolo non consono ai principi condivisi di fair play sportivo “.

“Proprio in coerenza con i propri valori , FC Internazionale Milano e AC Milan si impegnano, inoltre, a devolvere in beneficenza le somme delle sanzioni che verranno comminate a seguito del richiesto patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC”, spiega quindi il comunicato delle due società.

I fatti del 26 gennaio avvennero a San Siro, pochi istanti prima della conclusione del primo tempo . I due centravanti si beccarono inizialmente a parole , quindi dopo alcune offese irripetibili arrivarono allo scontro fisico . Che fortunatamente si risolse in un contatto testa contro testa .

Intervennero i compagni a separare i due, che però continuarono a beccarsi anche all’ingresso negli spogliatoi . Poi la situazione si risolse, ma quella scena restò nell’immaginario collettivo anche come rappresentazione della riesplosione della rivalità tra nerazzurri e rossoneri.

Ibrahimovic e Lukaku, testa contro testa, sono diventati un meme del web, una stampa ricorrente, un murales . E ora anche l’ occasione di fare del bene .

01-04-2021