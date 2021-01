Inter: furia contro l'arbitro, cosa rischia Antonio Conte

Tensione altissima a Udine tra il tecnico dell’Inter Antonio Conte e l’arbitro Fabio Maresca. Tutto è cominciato verso la fine del match contro l’Udinese, quando il mister leccese si è lamentato per il recupero troppo breve e si è sfogato così: “Sei sempre tu, Maresca. Sempre tu. Pure al VAR”.

Dopo l’espulsione, la rabbia di Conte e del suo staff è esplosa, e poco dopo è stato allontanato dal campo anche Lele Oriali. Lo stesso Maresca ha risposto ai dirigenti nerazzurri così: “Bisogna accettare quando non si vince”. Il parapiglia è poi continuato nel tunnel, dove, riporta la Gazzetta dello Sport, si sarebbe sfiorato il contatto fisico tra l’allenatore salentino e il direttore di gara, e sarebbero volati anche insulti pesanti.

L’Inter adesso teme che la squalifica di Conte sarà pesante: il mister potrebbe saltare non solo la prossima giornata di campionato tra Inter e Benevento, ma anche la gara contro la Fiorentina. Tutto dipenderà da cosa ha scritto a verbale Maresca. La condotta ingiuriosa, irriguardosa può essere sanzionata “con una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara“. Nei casi più gravi si può arrivare a una squalifica a “tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione”.

Nel post match, Conte a Sky ha cercato di allentare la tensione: “Alla fine c’è stata questa mia espulsione, penso che un po’ più di recupero poteva essere accordato. Ho protestato per questo, prima mi ha ammonito e poi mi ha mandato via. Non eravamo d’accordo sul minutaggio del recupero: 4′ mi sono sembrati pochi, considerando quanto poco si era giocato specie nel secondo tempo quando i giocatori dell’Udinese hanno perso diversi minuti. L’arbitro deve prendere le sue decisioni e noi dobbiamo accettarle anche se non siamo d’accordo“.

OMNISPORT | 24-01-2021 10:27