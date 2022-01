Inter, i tifosi non riescono a perdonare Lukaku: delirio sul web

05-01-2022 11:55

Immancabili, le scuse sono arrivate. Con tanto di video sui canali ufficiali del Chelsea, Romelu Lukaku si è cosparso il capo di cenere giurando che farà di tutto per riconquistare la fiducia, che “tutti sanno quanto sono legato al Chelsea fin da ragazzo”. Prassi inevitabile, trattandosi di un tesserato dei blues, o sincerità? Il dubbio fa parte della natura umana, ed ancora di più di quella del tifoso di calcio. Ed in special modo, se si viene tirati direttamente in ballo, come gli interisti: la maggior parte dei quali, dopo le scuse di Big Rom, si sente doppiamente tradita dal belga.

Senza appello

“Più scuse negli ultimi sei mesi che minuti giocati. Grande Big Rom”, per passare a un categorico “È veramente imbarazzante. Problemi a relazionarsi”. “Fin da bambino sognavo di arrivare al Chelsea per poter mancare di rispetto a dirigenza e tifosi alla prima intervista”, è il tenore della maggior parte delle reazioni dei tifosi.

“Ieri voleva tornare all’Inter, anche a piedi, oggi giura che è sempre stato un tifoso del Chelsea, boh …. sarà bipolare”. Qualcun altro tira in ballo anche Zlatan, ricordando che “Ibra come di solito ci aveva visto giusto sulla personalità”.

“Romelu, meglio se per un po’ (tanto) te ne stai zitto..” è il consiglio che gira da più parti. Non mancano epiteti come “mercenario”, “confuso” (per non dire altro) o “ridicolo”.

Tra lui e Donnarumma…

“Un giocatore del Chelsea che si scusa coi propri tifosi a causa di un video nel quale si scusava coi tifosi dell’Inter, Parkour Rom“. L’ironia non manca: “Da bambino sognavo di giocare col Chelsea, Tottenham, Inter, Manchester United, City, Pordenone e Poggibonsi“. La sintesi è lapalissiana: “Imbarazzante…tra lui e Donnarumma hanno fatto più disastri in 3 giorni di interviste che altri giocatori in 30 anni di carriera”.

Nessun perdono

Qualcun altro ci vede addirittura una precisa strategia di mercato: Ma il web non perdona: “Tutto per andare dal suo amico Conte. Questa è la verità”. “L’ha fatta fuori dal vaso! Non è la prima volta ! Scuse tardive e strumentali!”. “Un altro che ha perso l’occasione per starsene zitto… per ben 2 volte in pochi giorni”. “Mal che vada può dedicarsi alla cucina. Come girafrittate è il numero uno”. “È un po’ come quando ti beccano in giro con l’amante e dici scusa non lo faccio più”. “Temo che molto sia farina del sacco di quel genio del suo procuratore e della sua agenzia… complimenti vivissimi!!”.

SPORTEVAI