Inter, infortunio Thuram: esami effettuati, il grande pericolo è scampato

Elongazione all’adduttore destro per l’attaccante francese, che finora era sempre stato a disposizione di Inzaghi: salterà il Lecce e forse il Genoa, ma ci sarà a Madrid

22-02-2024 15:01

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Per la prima volta in stagione l’Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram: l’infortunio patito durante la partita di andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid costringerà l’attaccante a fermarsi per circa 15 giorni. Thuram salterà dunque il Lecce, sarà in dubbio per la gara col Genoa, ma di certo sarà a disposizione di Inzaghi nel match di ritorno con i Colchoneros.

Inter, infortunio all’adduttore per Thuram

Elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra: questo l’infortunio rimediato da Marcus Thuram nel corso della gara di andata degli ottavi di Champions League tra l’Inter e l’Atletico Madrid. Il francese era uscito dal campo toccandosi la coscia al termine del primo tempo della gara con i Colchoneros: i tifosi temevano un problema muscolare di seria entità, invece Thuram sta meglio di quanto si pensasse.

Inter, stop di 15 giorni per Thuram: a Madrid ci sarà

L’elongazione terrà Thuram fermo per circa 15 giorni: l’attaccante francese salterà di sicuro la partita del 25 febbraio contro il Lecce e potrebbe non farcela in tempo per la gara del 4 marzo contro il Genoa. Ma dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro il Bologna del 10 marzo e di sicuro sarà pronto per il ritorno degli ottavi di Champions in casa dell’Atletico Madrid, in programma il 13 marzo. Insomma il grande pericolo temuto dai tifosi interisti è stato scampato.

Inter, Thuram sempre in campo finora

La partita contro il Lecce sarà la prima ad essere saltata da Thuram da quando è in forza all’Inter. Finora il francese ha collezionato 24 presenze su 24 gare di campionato, tutte da titolare, mettendo insieme 10 gol e 10 assist. L’attaccante è stato sempre utilizzato da Inzaghi anche in Champions League – 7 presenze (ma 3 partendo dalla panchina), un gol e un assist – Coppa Italia (nella sconfitta col Bologna) e Supercoppa Italiana (contro Lazio e Napoli).