20-08-2022 20:35

Era nell’aria e la consegna delle ufficiali ha confermato l’indiscrezione: per la prima a San Siro in campionato contro lo Spezia, Simone Inzaghi sceglie Federico Dimarco e panchina Robin Gosens. Una decisione che monopolizza il prepartita sui social e porta tanti tifosi dell’Inter a protestare contro il tecnico nerazzurro.

Inter, Dimarco preferito a Gosens

Dopo il sofferto esordio al Via del Mare contro il Lecce che ha visto i due laterali partire titolari con l’italiano a mettere in mostra un già buono stato di forma e il tedesco ancora indietro nella preparazione, Inzaghi reinserisce come braccetto di destra Alessandro Bastoni e, almeno inizialmente, lascia fuori l’ex Atalanta, che complice anche l’infortunio della scorsa stagione non è ancora riuscito a imporsi dopo il trasferimento in nerazzurro.

Inter, le scelte di Inzaghi contro lo Spezia

Per il resto, Inzaghi si affida ancora una volta ad Handanovic in porta, classica difesa a tre dell’Inter con Brastoni, De Vrij e Skriniar. In mediana agiranno Barella, Brozovic e Calhanoglu, con ai lati Dumfries e, appunto, Dimarco. Coppia d’attacco con Lautaro ad affiancare l’attesissimo Lukaku, al secondo esordio a San Siro. Nel pre-gara, ai microfoni di SkySport, Inzaghi motiva la scelta confermando le sensazioni su quanto visto a Lecce:

Dimarco è in un ottimo momento e oggi avevo tanti dubbi. Avrei potuto scegliere anche Gosens, o Darmian. Ma a Lecce si è visto che può essere decisivo anche chi entra dalla panchina.

Inter, tifosi scatenati dopo l’esclusione di Gosens

Sui social, la scelta del tecnico nerazzurro su Gosens non passa di certo inosservata, con i tifosi che commentano e si interrogano. In tanti dimostrano di non approvare. C’è chi scrive: “E anche oggi Gosens ce la fa domani“, e poi: “Chi avrebbe mai immaginato che un giorno Gosens sarebbe stato panchinato da Dimarco. È incredibile che quelli che compriamo dall’Atalanta sono tutti o bidoni o rottami”, “Gosens deve giocare perché sennò questo entra in forma nel 2033″, “Simone…Gosens va fatto giocare se lo vuoi rimettere in forma in pieno“.