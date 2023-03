Alla vigilia del ritorno di Champions League contro il Porto, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, annuncia il recupero di due pedine importanti e rispedisce al mittente le critiche

L’inatteso quanto doloroso ko a domicilio dello Spezia non cambia certamente il valore di una gara complessa e da non sbagliare come quella che, domani sera al Do Dragao di Oporto, vedrà l’Inter giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Champions League, ma impone di tenere ancora più alta l’asticella per difendere il vantaggio garantito dall’1-0 firmato Lukaku all’andata.

Ne è ben conscio Simone Inzaghi, che nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Porto ha rivelato due recuperi importanti e non ha mancato di gonfiare il petto e palesare la propria sicurezza a fronte delle ultime critiche ricevute.

Inzaghi dimentica il ko di La Spezia

L’analisi di Inzaghi parte proprio dalla sconfitta di La Spezia e dalla conseguente “brutta nottata”:

Abbiamo analizzato, parlato, visto, però è il passato. Nel calcio, né quando si vince né quando si perde si vive nel passato. Quella di La Spezia è una partita che, giocata in quel modo, con tutte quelle occasioni create, la perdi una volta ogni 500 partite, ma è andata così. Ci è già capitato di dover leccare le ferite, ma la partita più importante, ora, è quella di domani con il Porto, che un avversario molto difficile e gioca in uno stadio molto caldo. Abbiamo vinto il primo tempo a San Siro, adesso ci giochiamo il secondo e vogliamo sfruttare le nostre chance.

Inter pronta a fare il salto

In merito al match con il Porto, il tecnico nerazzurro sottolinea:

Abbiamo già affrontato partite simili. Sappiamo che possiamo fare il grande salto ai quarti. Per due stagioni siamo tornati agli ottavi, quest’anno dobbiamo andare oltre. Abbiamo vinto a San Siro, ma domani vogliamo andare ancora più avanti. Sarà stimolante, servirà concentrazione massima, perché loro sono una squadra abituata a giocare queste partite. Marciniak arbitro ideale per le proverbiali “provocazioni” dei portoghesi? Penso proprio di sì. A Barcellona fece una grande partita e mi mandò fuori meritatamente. Fece una grande partita lì e sono sicuro che la farà anche domani.

Inter, due recuperi ma tanti dubbi di formazione

Inzaghi non scioglie, poi, i dubbi di formazione e annuncia due ritorni importanti:

Ho parecchi dubbi sulla formazione. Skriniar è fermo per due settimane e oggi ha fatto il primo allenamento completo in gruppo. So che cosa ha fatto dopo l’infortunio e per esserci in questa partita, ma devo valutare domani. In attacco ci sarà anche Correa, che ha recuperato, ma devo ancora decidere chi partirà titolare, se Lautaro, Dzeko o Lukaku.

Inter pronta per la resa dei conti

Commentando la vignetta non proprio simpatica del Porto per presentare il match, Inzaghi passa oltre:

Noi possiamo controllare solo quello che viene dal campo e dalla squadra. Sappiamo che sarà una partita molto molto sentita, fra due squadre che sono arrivate fin qui con pieno merito, superando due gironi difficilissimi. Domani ci sarà la resa dei conti.

Dialogo costante con la società

Sui rapporti con il presidente Steven Zhang e la società, il tecnico nerazzurro spiega:

La presenza di Zhang è importante, ma noi ci confrontiamo quotidianamente col presidente e coi direttori. Parliamo sempre, sia quando le cose vanno bene, sia quando vanno male. Anche perché quando va tutto bene, è facile. Poi, però, con qualche sconfitta pare che vada tutto male… In Italia, tutte le squadre, tranne una, stanno tenendo il medesimo livello dell’Inter.

Inzaghi contro le critiche

Poi, Inzaghi si toglie qualche sassolino dalle scarpe e, in merito alle critiche e alle allusioni su un suo futuro lontano dall’Inter, non manca di farsi sentire:

Arriviamo da una sconfitta immeritata, ma i ragazzi li ho visti uniti come sempre. La critiche? Fanno parte del mestiere e ci sono sempre state. Non ho mai risposto l’anno scorso e non risponde di certo ora, alla vigilia di una gara così importante. Anche perché sappiamo tutti da dove arrivano e a chi fa comodo mettere in giro certe voci…

La soddisfazione di Inzaghi

