Serie A, Inzaghi rispolvera la LuLa e candida l'Inter a un maggio da urlo

Sul momento più bello Romelu Lukaku scala le gerarchie in attacco a colpi di assist e di presenza nei 90' e Lautaro Martinez torna implacabile: l'Inter sogna.

01-05-2023 18:52

E’ tornata a fare danni agli avversari la coppia d’oro del 19^ Scudetto nerazzurro: Lautaro Martinez guida da subentrante la rimonta contro la Lazio siglando una doppietta, con Romelu Lukaku che contribuisce alla causa con due assist vincenti, uno al compagno di reparto, uno a Robin Gosens in occasione del sorpasso ai biancocelesti, e Simone Inzaghi gongola.

Inter, il risveglio di Romelu Lukaku

8 milioni di euro, più bonus: queste cifre sottoscrivono quello che l’estate mandava agli archivi come il colpaccio del calciomercato. L’Inter calava sul tavolo del campionato la carta più pesante, letteralmente a disagio con il Chelsea di Thomas Tuchel, per fare all-in sulla seconda Stella, scucendo a sua volta il tricolore dalle maglie rossonere: ‘Big Rom’ ha ritrovato otto giorni fa al Castellani il gol su azione che mancava dalla prima giornata di campionato, quando abbattè a domicilio il Lecce e, nonostante in Champions League sia stato Edin Dzeko il titolare e il suo futuro, una volta ritornato a Londra, sia tutto da scrivere, ha scalato le gerarchie di Simone Inzaghi, entusiasta di ruotare in maniera efficace il parco attaccanti. Solo Domenico Berardi ha partecipato negli ultimi due mesi di Serie A alla stessa ‘costruzione’ di reti del classe del classe 1993.

Inter, lo strano caso di Lautaro Martinez

Solo due volte (delle diciassette presenze che hanno condiviso, firmando un poker ciascuno, con 3 assist vincenti del primo al secondo) Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono stati in campo tutti e 90 i minuti: nell’anno senza il socio, il classe 1997 ha alzato due trofei timbrando 25 volte (una ogni due occasioni) e conoscendo le trame del gioco di Simone Inzaghi. I successi con l’‘Albiceleste’ hanno fatto il resto e la fascia da capitano lo ha responsabilizzato sotto il profilo del carisma: il ‘Toro’ di Bahia Blanca non può incepparsi che si apre subito il caso; le nove partite prima di Empoli rimandano la memoria alla tripletta alla Salernitana che fermò a sette gare le senza gol: Una volta che si riaccende, è implacabile: e il fatto che l’abbia fatto quando l’Inter era spalle al muro nella volata Champions e con due Coppe da centrare alimenta i sogni dei tifosi.

LuLa, il feeling nasce con Antonio Conte

Anno di grazia 2020-2021, che riporta i vessilli nerazzurri a sventolare all’ombra della Madonnina: basterebbero i numeri a sollecitare i ricordi dei tifosi, Lautaro Martinez solo giocatore presente in tutte e 38 le partite di campionato (48 i gettoni stagionali, nessun altro nerazzurro come l’argentino), Romelu Lukaku Romelu capocannoniere interista con 24 bersagli (30 inclusi le altre competizioni). Ma è l’amalgama crescente a rendere due forti individualità la coppia più bella del mondo (e seconda più prolifica in Europa): le ripartenze del belga, che già l’anno precedente aveva ripagato sotto il profilo realizzativo la ‘Beneamata’ della palma di acquisto più oneroso di sempre (65 milioni di euro, più di 10 di bonus), abbracciano la tecnica e l’istinto ferale dell’argentino, libero del monumento Mauro Icardi; il derby di ritorno, con Donnarumma e Romagnoli ribaltati dai loro tre acuti, fotografa ciò.