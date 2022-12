30-12-2022 17:45

Il derby della verità o perlomeno della svolta. La gara dello scorso anno tra Inter e Milan sembra aver decisamente indirizzato lo scudetto in direzione rossonera. La squadra di Stefano Pioli vince in rimonta contro i cugini nerazzurri e dà inizio alla sua rimonta anche in campionato, culminata anche con la vittoria dello scudetto.

Inter, Inzaghi torna a parlare del presunto fallo di Giroud

Il derby è stata la classica gara che decide il volto di una stagione, in positivo per il Milan, decisamente in negativo per l’Inter. E come ogni gara “capitale” che si rispetti porta con sé anche delle polemiche arbitrali. Nel corso della sua intervista per I Re del Calcio andata in onda sui canali Mediaset, Simone Inzaghi è stato anche stuzzicato dal giornalista Alberto Brandi: “C’è chi dice che lo scudetto lo abbia perso l’Inter e chi dice che lo scudetto lo abbia vinto il Milan”.

Simone Inzaghi ha deciso di rispondere alla frecciata tornando su un episodio dubbio di quella partita: “C’è chi dice che Giroud sul primo gol fa un fallo netto su Sanchez, su cui l’arbitro, che era a tre metri, avrebbe potuto fischiare e magari sarebbe potuto cambiare tutto ma con i se e con i ma non si fa la storia e quel derby purtroppo lo abbiamo perso in rimonta”.

I tifosi del Milan mettono Inzaghi nel mirino

Le parole di Simone Inzaghi non sono passate inosservate. Il tecnico dell’Inter è finito immediatamente nel mirino dei tifosi del Milan: “Giusto per ricordare, da una prospettiva indiscutibile, l’anticipo netto di Giroud su Sanchez. Con tanto di Brozovic, visibilmente scioccato col cileno per aver dormito in pieno”, scrive Zinco che pubblica anche un video dell’episodio. Ma i commenti sono davvero tanti: “La rosicata è imbarazzante. Chi se ne frega se qualcuno dice che ci fosse un fallo che oggettivamente non c’era”. Mentre Andrea commenta: “Menomale che questo non fa l’arbitro ma solo l’allenatore dell’Inter”.

Simone Inzaghi: critiche anche dai tifosi dell’Inter

Ma il derby della scorsa stagione non è stato l’unico momento dell’intervista di Simone Inzaghi a finire nel mirino dei social. Anche i tifosi dell’Inter non hanno gradito alcune parole del tecnico come quelle relative al passaggio agli ottavi di finale di Champions (“equivalgono ad un trofeo”. Andrea passa all’attacco: “In una frase tutta la mentalità mediocre di un piccolo allenatore. Scusaci Inter, tra proprietà, dirigenza e allenatore, in che mani ti hanno messo”. E ancora: “Il problema è che questo è anche il pensiero di molti tifosi”.