21-10-2022 18:29

La trasferta del Franchi è il trampolino di lancio per suggellare la ritrovata continuità in campionato e affrontare al meglio il Viktoria, che dovrebbe consegnare ai milanesi gli ottavi di Champions e Simone Inzaghi è motivato: “Firenze è una trasferta difficile per tutti, abbiamo avuto una settimana più libera e lavorato per questo abbastanza bene, quindi sono fiducioso di dare una sterzata al rendimento fuori casa. Vincere aiuta a vincere, l’autostima la danno i risultati: prima della sosta abbiamo una serie di ‘snodi’ importanti, servirà tantissima testa per gestire la pressione”.

Ci sono riflessione dedicati agli infortunati e alla rincorsa al vertice: “Lukaku non sarà della partita. Si sta allenando parzialmente in gruppo da due giorni e ha superato la lesione, va migliorata la condizione: proveremo ad averlo in Coppa. Handanovic verrà invece a Firenze, ma non è a disposizione. Se ci sarà la necessità, c’è Cordaz. Ragioniamo gara dopo gara, con realismo: dobbiamo accorciare sulle prime che hanno un gran ritmo”.