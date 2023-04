Inter, lo striscione degli ultras a San Siro scatena la polemica sui social

L'Inter supera la Juventus e conquista l'accesso alla finale di Coppa Italia. Sugli spalti di San Siro lo spettacolo non manca, ma uno striscione in Curva Nord divide i tifosi sul web

26-04-2023 23:50

Al termine di una gara giocata con autorevolezza e attenzione, l’Inter supera 1-0 la Juventus e, in attesa di conoscere l’avversario tra Fiorentina e Cremonese, si prende il primo pass per la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 24 maggio all’Olimpico di Roma. In un San Siro gremito e vestito a festa, uno striscione esposto dagli ultras nerazzurri non ha mancato, però, di scatenare una polemica intestina sul web.

Inter, lo striscione della discordia

Basta la zampata di Federico Dimarco dopo 15′, all’Inter di Simone Inzaghi, per piegare una Juventus a tratti irriconoscibile e apparsa spompata, senza gioco e idee. A far festa sono, ovviamente, i supporter nerazzurri, che sugli spalti di un San Siro letteralmente sold out, hanno infiammato una serata caldissima, in un match mai banale come il derby d’Italia.

A scaldare gli animi anche sul web, creando una vera polemica intestina, sempre da San Siro, arrivano le immagini di uno striscione esibito dagli ultras nerazzurri in Curva Nord con una dedica speciale. Il destinatario del messaggio è, infatti, Samir Handanovic, titolare in Coppa Italia e capitano dell’undici di Inzaghi, squalificato dopo il finale turbolento nella gara di andata che lo ha visto protagonista di un acceso diverbio con Juan Cuadrado. “Samir, fieri del tuo senso di appartenenza. Milano sarà sempre casa tua”, recitava lo striscione “incriminato”.

“Samir, fieri del tuo senso di appartenenza. Milano sarà sempre casa tua”. Striscione della Curva Nord per #Handanovic #InterJuve pic.twitter.com/dRFmjxFCyP — Daniele Mari (@marifcinter) April 26, 2023

Tifosi contro lo striscione per Handanovic

Rimbalzate velocemente sul web, le immagini della dedica al numero uno sloveno, hanno letteralmente spaccato i tifosi nerazzurri. In tantissimi hanno criticato la scelta degli ultras. Qualcuno ha scritto: “Speriamo che sarà il messaggio d’addio..basta con il Lazer man” e ancora: “Vomitevoli dal 1969”, “Manca un pezzo “Si però adesso levati dalle ….”, “Ma basta“, “Quanti danni questa curva! Ridicoli!“, “Deve essere un mondo a parte il loro.. escono dal niente con ste st*****te io boh”, “Ma dopo la vergogna del “sei il nostro capitano sei il padrone di Milano” ancora non vi basta?”.

Tifosi Inter in difesa di Handanovic

Non è mancato, però, chi ha dimostrato di gradire e ha voluto schierarsi dalla parte di Handanovic. “Cosa c’è di sbagliato in questo striscione? Chiedo perché leggo indignazione tra i commenti”, chiede qualcuno e poi: “Ragazzi indignati nei commenti… stiamo parlando di ciò che ha fatto e dato per la maglia silenzio tutti e solo rispetto“, “Lo striscione per Handanovic è di ringraziamento per aver menato Cuadrado all’andata“, “Forse perché tifosi come te pensano che Handanovic sia stato quello dal 2020 ad oggi, per fortuna alcuni tifosi ragionevoli non dimenticano chi è stato Handanovic“, “3 settimane fa tutti a osannare Handanovic per aver tirato il pugno a Cuadrado, oggi tutti a rompere. Avete la memoria corta“.

